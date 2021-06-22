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Fatih Karagümrük, Rayyan Baniya transferini açıkladı

Fatih Karagümrük, Hellas Verona'dan Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattığını açıkladı. 22 yaşındaki stoperin stres kırığı sebebiyle ameliyat olacağı ve 3 ay sonra takıma katılacağı ifade edildi.

22 Haziran 2021, Salı 21:16 Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük, Rayyan Baniya transferini açıkladı

Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları devam ediyor. Burak Bekaroğlu, Kerim Frei ve Aleksandar Pesic'i kadrosuna katan İstanbul ekibi, 4. imzayı Rayyan Baniya'ya attırdı.

Karagümrük, bonservisi Serie A ekibi Hellas Verona'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Serie C ekibi Mantova'da tamamlayan Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu Rayyan Baniya'yı transfer ettiğini duyurdu.

Kırmızı Siyahlı ekipten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki stoperin stres kırığı sebebiyle ameliyat olacağı ve 3 ay sonra takıma katılacağı ifade edildi.

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