Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Hollanda takımlarından PSV'nin 26 yaşındaki savunmacısı Derrick Luckassen'i 2 yıllığına kiraladı. Hollandalı futbolcu geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer olmuş ve yarım sezonu İstanbul'da geçirmişti. Derrick Luckassen, geçen sezon Süper Lig'de 16 karşılaşmada görev aldı.

Hollandalı ekibi AZ Alkmaar altyapısından yetişen Luckassen, 2014 yılında A takıma çıktı. 2017 senesinde PSV'ye 5 milyon euro'ya transfer olan Gana asıllı Hollandalı savunmacı sırasıyla Hertha Berlin, Anderlecht ve Kasımpaşa'ya kiralandı. 1,86 boyu olan 26 yaşındaki futbolcu defans, ön libero ve sağ bek bölgesinde görev yapıyor.