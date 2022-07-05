Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Frosinone forması giyen 28 yaşındaki orta saha Matteo Ricci'yi kadrosuna kattı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada İtalyan futbolcunun kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 31 maçta toplamda 2 bin 254 dakika sahada kalırken, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ricci bu mücadelelerde 11 kez de sarı kart gördü.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Matteo Ricci'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Roma altyapısında yetişen Ricci, İtalya'da Carpi, Grosseto, Pistoiese, Pisa, Perugia, Salernitana, Spezia ve son olarak Frosinone formaları giydi. Çeşitli yaş gruplarında 21 kez İtalya Milli Takımı formasını da terleten başarılı orta saha oyuncusu, 5 gol atma başarısı gösterdi. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek olan Matteo Ricci'ye hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz."



