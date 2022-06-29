Teknik direktör Andrea Pirlo’nun takımın başına gelmesi ile transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Serie B’de mücadele eden Frosinone'da forma giyen Matteo Ricci'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Karagümrük ve Frosinone Matteo Ricci'nin transferi için anlaşmaya vardı. İtalyan orta saha kiralık olarak İstanbul ekibinin kadrosuna katılacak.

6 gole katkı yaptı

Serie B’de takımıyla 31 lig maçına çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon toplamda 2 bin 254 dakika sahada kalırken, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ricci bu mücadelelerde 11 kez de sarı kart gördü.

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