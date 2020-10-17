Fatih Karagümrük ligde yarın Kasımpaşa’yı ağırlayacak

Atatürk Olimpiyat Stadı’nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, ligin geride kalan bölümünde aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı.

Kırmızı-siyahlı takım, ligde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir’i mağlup etti. Gaziantep FK ile berabere kalan Fatih Karagümrük, Fenerbahçe’ye yenildi.

Kasımpaşa ise ligde iki galibiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı.

AA