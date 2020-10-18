Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maç sonucu: 1-1

59 yıl sonra Süper Lig'de yeniden oynanan İstanbul'un en eski derbilerinden olan Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Fatih Karagümrük, Sobiech'in 45+1. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken ikinci yarının hemen başında 47. dakikada Aytaç Kara durumu 1-1'e getirdi. Karagümrük'te 69. dakikada oyuna giren Jimmy Durmaz, 74. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sezon ikinci beraberliğini alan Karagümrük, 5. hafta sonunda puanını 8 yaparken ilk beraberliğini alan Kasımpaşa ise 7 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ilk tehlike Fatih Karagümrük'ten geldi. Altı pasın sağ çaprazında topla buluşan Badou Ndiaye'nin orta şut karışımı vuruşu yandan auta gitti.

7. dakikada Biglia'nın savunmanın arkasına yolladığı top Sobiech için hızlıydı ve top kaleci Ramazan'da kaldı.

19. dakikada Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj sağ kanattan ekili olabilecek bir orta yapsa da bu top, Koita için yüksek kaldı ve kimsenin dokunamadığı top sol kanada açıldı.

21. dakikada Kasımpaşa, önemli bir şans yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in etkili ortasına altı pas üzerinde kayarak hareketlenen Aytaç Kara dokunamadı.

22. dakikada Kasımpaşa, ceza sahası dışından tehlikeli oldu. Karagümrük'ün çıkarken kaptırdığı top sonrası Alan'ın ceza sahası sol çaprazdan sert vuruşunu, kaleci Viviano çıkarırken sağ kanada açılan top sonrası bu kez ceza sahası çizgisi üzerinden şansını deneyen Tirpan'ın şutu da az farkla dışarı çıktı.

Karagümrük'ten büyük tehlike

27. dakikada Karagümrük gole çok yaklaştı. Sobiech'in savunma arkasına attığı pasta Salibur, rakibinden kurtulup topu ceza sahası ön çizgisindeki Badou Ndiaye'ye bıraktı. Ndiaye'nin net pozisyondaki vuruşunu kaleci Ramazan ayaklarıyla kurtararak kornere yolladı.

28. dakikada kullanılan kornerde içeri yapılan ortaya Zukanovic'in yaptığı kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

41. dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Ndao ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Ndiaye’nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

44. dakikada Lichaj ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasına giren Ndao’nun sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

GOL | 45+1. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Salibur pasını Balkovec’e verdi. Balkovec’in ortasında Sobiech’in kafa vuruşunda yan direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

GOL | 47. dakikada skora denge geldi. Kazanılan serbest vuruşta Hajradinovic ortasını yaptı. Aytaç Kara’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

58. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Koomson pasını ceza sahası içindeki Hajradinovic’e aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

KIRMIZI KART | Karagümrük'te 69. dakikada oyuna giren Jimmy Durmaz, 74. dakikada Tirpan'a yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Büyük fırsat!

84. dakikada Karagümrük, 10 kişiyle gole çok yaklaştı. Ndao, taşıdığı topu ceza sahası içinde altı pastaki Mevlüt Erdinç'e çevirdi. Tecrübeli oyuncunun altı pastan yaptığı vuruş üstten auta gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve İstanbul derbisi 1-1 eşitlikle sona erdi.

STAT: Ülker

HAKEMER: Erkan Özdamar, Mehmet Metin, Hakan Karabalcık,

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndiaye (Dk. 69 Jimmy Durmaz), Biglia, Ndao (Dk. 90+4 Ramazan Civelek), Salibur (Dk. 69 Aatif), Erik Sabo, Sobiech (Dk. 68 Mevlüt Erdinç - Dk. 90+5 Alparslan Erdem)

KASIMPAŞA: Ramazan - Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan Serbest, Haddadi, Tirpan (Dk. 79 Sadiku), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Gilbert Koomson), Hajradinovic (Dk. 79 Hodzic), Alan Carius (Dk. 46 Varga), Koita

GOLLER: Dk. 45+1 Sobiech (Fatih Karagümrük) - Dk. 47 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 71 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Biglia, Ndiaye, Zukanovic, Viviano, Ndao (Fatih Karagümrük) - Aytaç Kara (Kasımpaşa)