Fatih Karagümrük-Giresunspor maç sonucu: 2-1

TFF 1. Lig 22. hafta maçında Fatih Karagümrük, Giresunspor’u 2-1 yendi.

17 Şubat 2020, Pazartesi 00:53 Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük-Giresunspor maç sonucu: 2-1

TFF 1. Lig 22. hafta maçında Fatih Karagümrük, Giresunspor’u 2-1 yendi.

Stat: Vefa

Hakemler: Kadir Sağlam, Ata Yıldırım, Anıl Usta

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 45 4 Erdal Öztürk), Ndao (Dk. 77 Emeghara), Sabo, Jorquera, Sobiech (Dk. 90 4 Barış Başdaş)

Giresunspor: Facchini, Uğur Akdemir, Murat Akça, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Foguinho (Dk. 76 Mehmet Güven), Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 66 Özgür Can Özcan), Del Valle, Landel, Rusescu (Dk. 46 Milinkovic)

Goller: Dk. 24 Jorquera (Penaltıdan), Dk. 79 Erdal Öztürk (Fatih Karagümrük), Dk. 70 Ahmet Kesim (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Landel (Giresunspor)

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