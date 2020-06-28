Fatih Karagümrük, galibiyeti balkondaki taraftarıyla kutladı

TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u ağırladı. Seyircisiz oynanan mücadelede Karagümrük taraftarı, stadın kenarında bulunan evlerin balkonlarına ve teraslarına çıkarak takımlarına destek verdi.

28 Haziran 2020, Pazar 22:18 Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük, galibiyeti balkondaki taraftarıyla kutladı

TFF 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Maç boyunca rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan Karagümrük, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede Karagümrüklü taraftarlar, Vefa Stadı'nı yan cepheden gören binaların balkonlarında ve teraslarında yerlerini alırken, golün ardından büyük sevinç yaşadılar. 20 yaşındaki genç oyuncu Muhammed Egemen Pehlivan'ın attığı golle mücadeleyi kazanan Karagümrük, maçın ardından galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.

Balkonlarda büyük coşku yaşayan taraftarlar, sahadaki futbolcularla karşılıklı tezahürat yaptı.

İHA

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