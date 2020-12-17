Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Ligde 12. haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 23 puanla bir maçı fazla lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya yine bir maçı fazla olan Fenerbahçe'nin de averajla önünde girdi. Bu sezon yeniden Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük ise 12 maçta 4 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik, 3 yenilgi gördü. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 9. sırada yer buldu.

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Galatasaray'da 5 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu, Fatih Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ryan Babel ile Radamel Falcao, Fatih Karagümrük'e karşı da oynayamayacak. Üç futbolcu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkması nedeniyle süre alamayacak.

Bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Marcelo Saracchi ise takımla çalışmalara başlarken teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda maça çıkabilecek.

Dört futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 14. haftadaki Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.

Son 7 resmi maçında kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı son 7 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Son yenilgisini ligin 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan Galatasaray, sonrasında çıktığı 6 Süper Lig müsabakasında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Kazandığı son 3 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatan Galatasaray, mağlup olmadığı 7 maçlık süreçte ise sadece 3 gol yedi. Fatih Terim'in öğrencileri, 14 kez fileleri havalandırdı.

Ligin en az gol yiyen 2 takımından biri

Galatasaray, geride kalan bölümde ligin en az gol yiyen 2 takımından biri oldu. Çıktığı 11 maçta kalesinde 7 gol gören sarı-kırmızılı ekip, 12 müsabakada aynı sayıda gol yiyen lider Aytemiz Alanyaspor ile savunmada en iyi takım olarak dikkati çekti.

Fatih Karagümrük cephesi

Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmezken deplasmanda galip gelemedi. Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

Deplasmanda çıktığı maçlarda Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor'a yenilen İstanbul ekibi, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor mücadelelerinde sahadan bir puanla ayrıldı.

Fatih Karagümrük, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 9. sırada yer alıyor.

Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray ise çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 23 puanla bir maçı fazla lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Galatasaray, haftaya yine bir maçı fazla olan Fenerbahçe'nin de averajla önünde girdi.

İki takım arasındaki 13. randevu

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde Galatasaray ile Fatih Karagümrük daha önce 12 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 1 kez kazanabildi. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.

İki takım arasındaki rekabette Galatasaray 25 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 9 golle karşılık verdi.

Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğindeki maçlar

Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 6 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, birer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, rakibinin sahasında 15 gol atarken, 6 gole engel olamadı.

Fatih Karagümrük, lig tarihinde Galatasaray'a karşı aldığı tek galibiyeti 1959-1960 sezonunda sahasında 1-0'lık skorla elde etti.

En farklı skorlar

Galatasaray, rakibini 2 kez 4 farklı mağlup etti. İki takım arasındaki 12 müsabakada bariz üstünlüğü bulunan sarı-kırmızılılar, en farklı galibiyetleri 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük, tek galibiyetini 1-0'lık skorla elde etti.

İki ekibin rekabetinde en çok görülen skor 3'er kez ile 3-2 ve 1-0 oldu. İki maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Birer kez de 3-0 ve 2-1'lik skor oluştu.

Son randevu yaklaşık 37 yıl önce

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, ligde yaklaşık 37 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Lig'de son olarak 29 Ocak 1984'te karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini konuk ettiği müsabakadan 3-2 galip ayrılmıştı.