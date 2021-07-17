Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transferde büyük oynuyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, İstanbul temsilcisi kariyerinde Juventus ve Bayern Münih gibi dünya devlerinin de bulunduğu Medhi Benatia'yı Türkiye'ye getiriyor.

Haberde Karagümrük'ün Faslı oyuncuya yıllık 1 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. 34 yaşındaki futbolcunun ise yıllık 2 milyon euro maaş talebinin bulunduğu ve görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.









Bonservisi elinde

Son olarak Katar'da Al-Duhail SC forması giyen tecrübeli stoper, bu yılın Temmuz ayından itibaren serbest oyuncu konumunda bulunuyor. Medhi Benatia, geçtiğimiz sezon Al-Duhail ile toplam 22 maçta yer aldı.