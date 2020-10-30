Fatih Karagümrük - Erzurumspor maç sonucu: 5-1

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karagümrük, rakibini 5-1 mağlup ederek iç sahadaki başarılı performansını sürdürdü. Ev sahibi ekip, iç saha maçlarında 3 galibiyet, 1 beraberlik içeren bir tablo yakaladı.

Karagümrük'ü galibiyete taşıyan golleri 11 ve 45+4. dakikalarda Badou Ndiaye, 28. dakikada penaltıdan Biglia, 71. dakikada Alassane Ndao ve 90+1. dakikada Erik Sabo kaydetti. Erzurumspor'un tek golü, 90. dakikada Ricardo Gomes'ten geldi.

7. maçında 3. galibiyetini alan Karagümrük, puanını 11'e çıkartırken 6. maçında 3. yenilgisini alan Erzurumspor ise 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 11. dakikada Fatih Karagümrük, takım organizasyonu ile şık bir gole imza attı. Erzurumspor yarı sahasında üst üste paslarla kaleye yaklaşan Karagümrük, Ndiaye'nin ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla 1-0 öne geçti.

GOL | Fatih Karagümrük, Sobiech'in yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı kazandı. 28. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Biglia, takımı adına skoru 2-0'a getirdi.

GOL | 45+4. dakikada Karagümrük'te Biglia, korneri hızlı şekilde kullandı. Ön direkte topla buluşan Badou Ndiaye, ilk harekette rakibinden kurtulup bu kez altı pasın sol çaprazından yaptığı sert vuruşla skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

GOL | 71. dakikada rakip yarı sahada yine tek paslarla etkinlik sağlayan Karagümrük'te ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Alassane Ndao, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0.

GOL | 90. dakikada Ricardo Gomes, Erzurumspor adına kaydettiği golle skoru 4-1 yaptı.

GOL | Hemen rakibine cevap veren Karagümrük, 90+1. dakikada Erik Sabo ile farkı yeniden 4'e çıkardı: 5-1.

Karşılaşma da 5-1'lik Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.

Fatih Karagümrük - Erzurumspor ilk 11'ler:

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Eric Lichaj, Enzo Roco, Ervin Zukanovic, Jure Balkovec, Lucas Biglia, Badou Ndiaye, Alassane Ndao, Erik Sabo, Aatıf Chahechouhe, Artur Sobiech

Erzurumspor: Fabien Farnolle, Leo Schwechlen, Arturo Mina, Adolphe Teikeu, Mitchell Donald, Gabriel Obertan, İbrahim Akdağ, Cenk Ahmet Alkılıç, Jugurtha Hamroun, Emrah Başsan, Ricardo Gomes



