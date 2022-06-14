Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş'i renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlılar, teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu getirdikten sonra ilk transferini yapmış oldu.

Yapılan açıklamada "18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i renklerimize bağladık. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, çeşitli yaş gruplarında da birçok kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi. Yeni transferimiz Emir Tintiş'e hoş geldin diyor, Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz" denildi.

Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, geride kalan sezonda U-19 Elit Gelişim Ligi'nde sarı-kırmızılı forma ile 30 maçta toplam 2 bin 369 dakika sahada kalırken, takımına 8 gol, 5 asistlik katkıda bulundu.







