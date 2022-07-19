Teknik direktör Andrea Pirlo önderliğinde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, ülkemizde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen eski Milli futbolcu Colin Kazım Richards'ı kadrosuna kattı.

Kariyerine Queens Park Rangers altyapısında başlayan 36 yaşındaki santrfor, Türkiye ve İngiltere dışında, Fransa, Hollanda, İskoçya, Meksika ve Brezilya liglerinde de oynadı. Futbol kariyeri boyunca 553 maça çıkan Colin Kazım, 91 gol atıp, 46 da asist yaptı.

Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Milli futbolcu Colin Kazım Richards'ı kadromuza kattık. Colin Kazım, Fenerbahçe, Galatasaray, Celtic, Toulouse, Blackburn Rovers, Feyenoord, Derby County, Corinthians, Sheffield United, Brighton & Hove Albion, Bursaspor ve Olympiakos gibi takımlarda forma giydi. Colin Kazım kariyerinde İskoçya Premier Ligi, Brezilya Serie A, Yunanistan Ligi, Türkiye Süper Ligi ve 3 Türkiye Süper Kupası olmak üzere 7 kupa kazandı."



