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Fatih Karagümrük cephesinden açıklama: Süper Lig hayalimiz var

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Eskişehirspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi. Canel, adım adım ilerleyerek Süper Lig’e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

25 Şubat 2020, Salı 22:49 Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük cephesinden açıklama: Süper Lig hayalimiz var

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Eskişehirspor’u 2-0 yenen Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, rakipleri karşısında farkı kaçırdıklarını söyledi.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takıma destek veren taraftarlara teşekkür ederek, "Süper Lig hayalimiz var, hayalimizi gerçekleştirmek için adım adım ilerliyoruz." dedi.

Eskişehirspor karşısında oyunu istedikleri gibi yönlendirdiklerini belirten Canel, "İlk golü geç bulduk. İkinci golü bulunca rahatladık. 3 veya 4. golü de atabilirdik." ifadelerini kullandı.

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