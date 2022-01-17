Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının öne çıkan rakamları

Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stad'ında ligde son 8 deplasman maçında galip gelemeyen Beşiktaş 'ı ağırlayacak.

Fatih Karagümruk, son karşılaşmada Çaykur Rizespor 'u 2-0 mağlup etti. Volkan Demirel'in öğrencileri ileri hatta etkili ama arkada kırılgan görünüyor. Genç teknik adam defans sorunlarına bir türlü çözüm bulamadı. Biglia ve Zukanovic'in yokluğunda Beşiktaş'a karşı kalesini gole kapatmaları zor görünüyor.

Beşiktaş, son maçında Gaziantep FK karşısında 1-0 galip geldi. Duran toplardan epeyce pozisyonlar yarattılar, ancak bir kez daha son vuruşlarda vasatın altındaydılar. Önder Karaveli, kilit oyuncularına kavuşurken burada en güçlü ilk 11'i kurması bekleniyor. Mücadelenin hakimi Beşiktaş olması beklenirken 3 puanı almak için yeterli şans bulmalarını bekleyebiliriz.