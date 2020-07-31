TFF 1.Lig play-off final maçında Adana Demirspor'a üstünlük kurup Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün kulüp başkanı Süleyman Hurma maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"Karagümrük denince ne olduğunu bilmeyen bir kitle var Türkiye'de ve konuşuyorlar. Karagümrük denen yeri bilmeyenler için söylüyorum: Fatih Sultan Mehmet'in atla girdiği yerdir Karagümrük"

"Karagümrük bir futbol mabedidir. Karagümrük tarihtir. Vefa Stadı, Türk futbol tarihinde önemli yer kaplar. Efsane Baba Hakkı Yeten burdan çıkmıştır"

"Devlet büyüklerimizden de rica ediyoruz yeni bir stadyum için bize yer göstersinler biz kendi stadyumumuzu kendimiz yaparız. Bunun için yeterli kaynaklarımız var"