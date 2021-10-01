Fatih Karagümrük - Başakşehir CANLI

Süper Lig 'de 8. hafta heyecanı bu akşam oynanacak iki maçla başlıyor. İstanbul derbisinde Fatih Karagümrük'le Başakşehir 3 puan mücadelesi veriyor. Bu sezon inişli çıkışlı bir sezon geçiren Fatih Karagümrük ve Başakşehir sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Fatih Karagümrük geçen hafta Sivasspor 'a 4-0 yenilmiş, Başakşehir ise Çaykur Rizespor 'u 3-0'la geçmişti. Karagümrük-Başakşehir maçı başladı.

İşte iki takımın 11'i:

Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Zukanovic, Burak, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

Başakşehir: Volkan, Ponck, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Mahmut, Youssouf, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka





Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Erkan Özdamar'ın düdük çalacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir 15. sırada...

Aykut Kocaman yönetimindeki Medipol Başakşehir Süper Lig'de 7. hafta sonunda 7 maçta aldığı iki galibiyet ve 5 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor. İstanbul ekibi sezonun ilk 4 haftasında yenilmesine rağmen son 3 haftada 2 galibiyet kazandı.

İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karagümrük topladığı 11 puanla 7. sırada bulunuyor.



