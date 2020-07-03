Fatih Karagümrük, Balıkesirspor deplasmanında şov yaptı

TFF 1. Lig’de Play-Off mücadelesi veren Fatih Karagümrük, devresi golsüz sona eren maçta Balıkesirspor’u deplasmanda 5-0 yendi. 48’de Ndao’nun pasında Sabo perdeyi açtı: 0-1. 53’te Zeki’nin asistinde Sobiech golü buldu: 0-2. İki dakika sonra Sabo’nun pasında Darri farkı açtı: 0-3. 61’de asisti yapan Darri, golü bulan Sabo oldu: 0-4. 75’te Sabo asist yaptı, Sobiech skoru belirledi: 0-5.

İstanbul ekibi ikili averajda da üstün olduğu Altay’ı geçip 6. basamakta yer buldu. Öte yandan maçtan bir gün önce istifa eden Balıkesir’in hocası Yusuf Şimşek, yönetimle sezon sonuna kadar anlaşıp dün sahaya çıktı.