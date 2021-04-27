Francesco Farioli yönetiminde ilk mağlubiyetini geçen hafta Trabzonspor karşısında alan Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 38. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Karagümrük sahasında kazanarak 5.lik şansını sürdürmek istiyor. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Antalyaspor ise çıkış arayacak.

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 50 puanla 9. sırada bulunuyor.

Ligde 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 mağlubiyeti olan Antalyaspor ise 42 puanla 13. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fraport TAV Antalyaspor 3-1 kazanmıştı.