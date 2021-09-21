Fatih Karagümrük-Antalyaspor maç sonucu: 0-0

Fatih Karagümrük, Süper Lig ’in 6. haftasında Antalyaspor’u ağırladı. Ligde son hafta 3-1 geriye düştüğü maçta Yeni Malatyaspor’u 4-3 yenerek üst üste 2. galibiyetini elde eden Karagümrük, evinde kazanıp yakaladığı çıkışı sürdürmek istese de Akdeniz ekibi karşısında pek etkili olamadı. Beşiktaş 'a 3-2 yenilerek ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Antalyaspor ise zorlu deplasmanda yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca iki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı. Bu sonuçla Karagümrük puanını 11'e yükseltirken, Antalyaspor da puanını 5'e çıkarttı.

Maçtan dakikalar

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Karagümrük'ten geldi. 3. dakikada Pesic'in pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Bertolacci'nin şutu az farkla dışarıya gitti.

Karagümrük üst üste ataklarla Antalyaspor kalesini ablukaya aldı. 23. dakikada savunmanın arkasına sarkan Pesic, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Boffin gole izin vermedi. Bu ataktan 3 dakika sonra Jimmy Durmaz'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pesic, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top direğin yanından dışarıya gitti.

Mücadelenin 38. dakikasında sol kanattan Kerim Frei'ın ortasında Pesic topu kale sahasına doğru gönderdi. Bertolacci yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Boffin gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ekipler soyunma odasında 0-0 eşitlikle gittiler.

İki takım da ikinci devreye oyuncu değişikliğiyle başladı. Karagümrük'te Benatia çıktı, Burak Bekaroğlu girdi. Kırmızı-Beyazlılar'da, Milosevic kenara gelirken Fredy oyuna girdi.

Akdeniz ekibi 64. dakikada Fredy ile gole yaklaştı ancak Angolalı futbolcunun altıpas üzerinden vuruşu auta çıktı.

Pozisyonun hemen ardından İstanbul temsilcisinde iki oyuncu değişikliği yapıldı. Adnan Uğur ve Kerim Frei oyundan çıktı, Erhun Öztümer ile Karamoh oyuna dahil oldu.

Antalyaspor'da da teknik direktör Ersun Yanal, 66. dakikada Crivelli'yi oyundan alırken, Gökdeniz Bayrakdar'ı sahaya sürdü.

75'te Ev sahibi ekipte Bertolacci oyundan çıktı, son 15 dakikada Vato Arveladze şans bulacak.

77'de konuk ekipte iki değişiklik daha gerçekleşti. Antalyaspor'da Nuri Şahin ile Amilton kenara geldi, Bünyamin Balcı ile Mukairi oyununun son bölümünde sahada.

Mukairi oyuna girer girmez Karagümrük kalesinde tehlike yarattı. Genç golcü, ceza sahasının sol çaprazından vurdu, kaleci Viviano çıkardı.

Hemen ardından Mukairu ve Viviano bir kez daha karşı karşıya geldi. Mukairu'nun ceza sahası dışından çektiği şutta Viviano bir kez daha gole izin vermedi.

80'de bu kez Karagümrük golcüsü Pesic'le şansını denedi ancak Sırp futbolcunun şutu çerçeveyi bulmadı.

82'de Balkovec, Karagümrük adına uzaklardan kaleyi yokladı ancak top dışarı çıktı.

İstanbul ekibi 87. dakikada son hamlesini yaptı. Ahmed Musa dışarda, Emre Mor içerde.

88'de ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Emiliano Viviano kurtarıyor.

Maçın kalan dakikalarından da gol sesi çıkmadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.