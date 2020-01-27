Fatih Karagümrük - Altınordu maç sonucu: 3 - 3

TFF 1.Lig 19.hafta kapanış maçı adeta gol düellosuna sahne oldu. Fatih Karagümrük ile Altınordu 3-3 berabere kalırken maçın anlarında üç gol birden atıldı. Konuk ekipte Kemal Rüzgar hat-trick yaparken ev sahibinin gollerini Jorquera (2) ve Ramazan Civelek attı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ramazan Civelek’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Erhan’da kaldı.

30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Darri’nin sert şutunda kaleci Erhan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

44. dakikada Darri’nin pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Jorquera’nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

63. dakikada sol taraftan pasında kale önünde topla buluşan Kemal’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

70. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ramazan’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

90+4. dakikada sağ taraftan Hüseyin'in yerden içeri çevirdiği topla kale önünde Kemal buluştu. Kemal'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

90+5. dakikada Atakan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kemal'in sert şutunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından ağlara gitti. 3-2

90+6. dakikada Sinan Osmanoğlu'nun ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahaleyi hakem Cihan Aydın penaltı olarak değerlendirdi.

90+6. dakikada Jorquera'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3





Stat: Vefa

Hakemler: Cihan Aydın, Emrah Ünal, Burak Cansız

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Ramazan

Civelek (Dk. 85 Muhammed Pehlivan), Alparslan Erdem, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri

(Dk. 77 Bülent Cevahir), Sabo, Jorquera, Ahmet Aras (Dk. 66 Koray Altınay)

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Ravil Tagir, Sinan Osmanoğlu,

Ufuk Budak (Dk. 77 Batuhan Kırdaroğlu), Burak İnce (Dk. 46 Okan Derici), Oğulcan

Ülgün, Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Mert, Yasin Ozan (Dk. 46

Kemal Rüzgar)

Goller: Dk. 44 ve 90 6 (Penaltıdan) Jorquera, Dk. 70 Ramazan Civelek

(Fatih Karagümrük), Dk. 63, 90 4 ve 90 5 Kemal Rüzgar (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 58 Ndao (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 23 Ufuk Budak, Dk. 85 Oğulcan Ülgün, Dk. 90 6 Sinan

Osmanoğlu (Altınordu), Dk. 41 Zeki Yıldırım, Dk. 64 Alparslan Erdem, Dk. 90 2

Aykut Özer (Fatih Karagümrük)



