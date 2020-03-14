Fatih Karagümrük - Altay maçında seyirci desteği

TFF 1. Lig’in 28. haftasında seyircisiz oynanan Fatih Karagümrük-Altay mücadelesinde kırmızı-siyahlı taraftarlar, stat çevresinde kalabalık oluşturarak, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

14 Mart 2020, Cumartesi 18:25 Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük - Altay maçında seyirci desteği

Fatih Karagümrük taraftarı, seyircisiz oynanan müsabakada stat çevresinde toplandı. Vefa Stadı’nda oynanan Fatih Karagümrük - Altay maçında kırmızı-siyahlı taraftarlar, stat etrafında sahayı gören bölgelere yerleşerek, seyircisiz oynanan müsabakada takımını destekledi. Tribünlerin boş kaldığı karşılaşmada kırmızı-siyahlıların korona virüsüne karşı alınan tedbirlere uymayarak, stat çevresinde kalabalık oluşturması da dikkat çekti.

Kırmızı-siyahlılar, maç sırasında 'Korona, tribüne engel olamaz' şeklinde tezahüratlar yaptı.

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