Fatih Karagümrük - Altay maçında seyirci desteği

Fatih Karagümrük taraftarı, seyircisiz oynanan müsabakada stat çevresinde toplandı. Vefa Stadı’nda oynanan Fatih Karagümrük - Altay maçında kırmızı-siyahlı taraftarlar, stat etrafında sahayı gören bölgelere yerleşerek, seyircisiz oynanan müsabakada takımını destekledi. Tribünlerin boş kaldığı karşılaşmada kırmızı-siyahlıların korona virüsüne karşı alınan tedbirlere uymayarak, stat çevresinde kalabalık oluşturması da dikkat çekti.
Kırmızı-siyahlılar, maç sırasında 'Korona, tribüne engel olamaz' şeklinde tezahüratlar yaptı.