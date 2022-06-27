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Fatih Karagümrük, Adnan Uğur'un bonservisini aldı

Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Fortuna Sittard'dan kiraladığı Adnan Uğur'un satın alma opsiyonunu kullandı ve 20 yaşındaki orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

27 Haziran 2022, Pazartesi 21:09 Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük, Adnan Uğur'un bonservisini aldı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezonun başında Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan kiraladığı Adnan Uğur ile yola devam ediyor. İstanbul ekibi, Adnan'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve gelecek vadeden 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Geçtiğimiz sezon Fortuna Sittard takımından kiralık olarak kadromuza kattığımız Adnan Uğur’un opsiyonunu kullanarak 2 yıllık sözleşme imzaladık. Adnan Uğur’a yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Karagümrük formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan ve toplam 1256 dakika süre alan Adnan, 1 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.


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