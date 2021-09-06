MENÜ

Fatih Karagümrük, Adnan Uğur'u transfer etti

Fatih Karagümrük, Fortuna Sittard'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Adnan Uğur'u kadrosuna kattığını açıkladı.

06 Eylül 2021, Pazartesi 18:18 Son Güncelleme:
- A +
Fatih Karagümrük, Adnan Uğur'u transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Fortuna Sittard'dan Belçika vatandaşlığı da bulunan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Adnan Uğur'u kadrosuna kattığını açıkladı. 

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Fortuna Sittard forması giyen Belçika asıllı Türk oyuncu Adnan Uğur Karagümrük’te. Çeşitli yaş gruplarında 28 kez Belçika Milli Takımı forması giyen Adnan Uğur artık Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Adnan Uğur’a Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.''


İlgili Haberler
Süper Lig'de biten transferler! 2021/22 sezonu transfer döneminde atılan imzalar


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...