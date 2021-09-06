Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Fortuna Sittard'dan Belçika vatandaşlığı da bulunan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Adnan Uğur'u kadrosuna kattığını açıkladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Fortuna Sittard forması giyen Belçika asıllı Türk oyuncu Adnan Uğur Karagümrük’te. Çeşitli yaş gruplarında 28 kez Belçika Milli Takımı forması giyen Adnan Uğur artık Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Adnan Uğur’a Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.''