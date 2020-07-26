TFF 1. Lig’i ilk 2 sırada bitiren Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ardından Süper Lig ’e yükselecek 3. ekibin belli olacağı play-off mücadelesinde rakiplerini saf dışı bırakan Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı.

Ligi 3. sırada bitiren Adana Demirspor, ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Bursaspor ’u Adana’da 4-1’lik skorla geçti. Fatih Karagümrük ise ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Akhisarspor’u deplasmanda 1-0 yenerek yoluna devam etti.

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor Play Off finali ne zaman?

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig’e yükselme maçında 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak. Maç saati henüz belli değil. beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak mücadelenin canlı skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.