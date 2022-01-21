Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Davide Biraschi'nin ardından Genoa'dan bir ismi daha kadrosuna kattı. İstanbul temsilcisi, Serie A ekibinden Abdoulaye Toure'yi kiraladığını duyurdu.

Karagümrük'ten yapılan açıklamada, ''27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Abdoulaye Toure'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerimize bağladık.'' ifadeleri kullanıldı.

Abdoulaye Toure, Fatih Karagümrük'te 94 numaralı formayı giyecek.

Ağustos 2021'de Nantes'tan 3.5 milyon bonservisle Genoa'ya imza atan tecrübeli ön libero, İtalyan ekibiyle toplam 9 resmi maça çıkarken skor katkısı sağlayamadı.







