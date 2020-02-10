Fatih Karaca: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmayı hedefliyoruz

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca, kadınlarda ve erkeklerde en az birer kota kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmayı hedeflediklerini söyledi. Fatih Karaca, masa tenisi milli takımlarının 2020 hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Olimpiyat yılı olması sebebiyle masa tenisi milli takımlarının yoğun programının bulunduğunu belirten Karaca, "2020’ye Fransa’nın Metz kentinde Fransa ve Hırvatistan ile yaptığımız ortak kampla başladık. Kampa kadın milli sporcularımızdan Sibel Altınkaya, Ece Haraç ve Özge Yılmaz katıldı." dedi.

Milli sporcuların değişik stillerdeki yabancı oyuncularla oynama imkanı bulması sebebiyle Fransa kampının son derece verimli geçtiğini ifade eden Federasyon Başkanı Karaca, "Şubatta ilk ciddi sınavımızı, Kadın ve Erkek A Milli Takımlarımızdaki olimpik sporcular İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler, Sibel Altınkaya ve Özge Yılmaz’ın katılacağı Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Dünya Turu ilk ayağı Macaristan Açık Turnuvası ile vereceğiz." diye konuştu.

"Geleceğe yatırım yapıyoruz"

ITTF Gençler İsveç Açık Turnuvası’nda ise milli sporcular Ece Haraç ve Efe Haraç kardeşlerin Türkiye’yi temsil edeceğini belirten Karaca, şöyle devam etti:

"Federasyonumuz geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Türkiye şampiyonalarında başarılı olan 2008 ve 2009 doğumlu 4 sporcumuzu Avrupa Masa Tenisi Birliğinin (ETTU) Lüksemburg’da yapacağı performans kampına göndereceğiz. Muhammed Ali Atakul, Elif Sude Çetin, Mustafa Nebhan ve Büşra Demir gelecek vadeden sporcularımız. Federasyonumuz tüm kategorilerdeki milli sporcularımızın gelişimi ve dünya sıralamalarındaki yerlerini geliştirmeleri için tüm imkanlarını kullanıyor."

Başkan Fatih Karaca, olimpiyat hedefiyle ilgili, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için nisanda Moskova’da Avrupa kıta elemeleri ve mayısta da Katar’da dünya elemelerine katılacağız. Bu kota maçlarına kadar olimpik havuzdaki A Milli Takım sporcularımız ITTF Açık Turnuvalarına katılmaya devam edecek. Hedefimiz kadınlarda ve erkeklerde en az birer kota kazanmak, 2 sporcumuzla olimpiyatlara katılmak." ifadelerini kullandı.