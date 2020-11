Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında bu akşam saat 20.00'de Gaziantep FK ile karşılaşacak. Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği, maç için kentte bulunan Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geldi. Bir restoranda yapılan toplantıya Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu Hakan Daltaban, Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Hüseyin Özkale ve dernek üyeleri katıldı.

"HİÇBİR ZAMAN KÜÇÜK HEDEFLERİMİZ OLMADI"

Bu sezon sonunda Beşiktaş'ın iyi bir noktada olacağını vurgulayan Asbaşkan Fatih Hakan Avşar, "Teknik ve idari anlamda elimizden gelenin en iyisini yaparak sahaya çıkıyoruz. Beşiktaş'ın her hafta daha iyi oynağından eminiz. Başta hocamız olmak üzere takımımıza, oyuncularımıza güveniyoruz. Yeni bir yapılanma içerisindeydik. Her gün her maç daha iyi oynayacağız. Beşiktaş büyük bir kulüp ve şampiyonluğa oynayan bir takım. Hiçbir zaman küçük hedeflerimiz olmadı. Ben buna eminim, camiamız da emin olsun; bu sezon bittiği vakit Beşiktaş çok iyi bir noktada olacak. Eksiklerimiz olunca üzülüyoruz. Oyun düzenimiz değişiyor. Eksikliklerimiz tamamlandığı vakit çok daha iyi bir takım olacağız" diye konuştu.

"KEYİFLİ BİR GALİBİYETLE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Akşam oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında galibiyet almak istediklerini belirten Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu Hakan Daltaban ise "Derneklerimiz vasıtasıyla yüreği Beşiktaş'la atan bütün taraftarlarımız, üyelerimizle bir araya geliyoruz. Onlarla sohbet ederek, beklentilerini dinliyoruz. Mühim olan ortak sinerjiyi yakalamak. Biz bu anlamda çok mücadele ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, biz 13 kişiyiz. Arkamızdakilerle daha güçlüyüz. Burada bütün taraftarlarımızla görüştük. Beraber, omuz omuza mücadeleye devam edeceğimizi görmek bizi mutlu ediyor. Bu anlamda biraz sabırla, inanç ve azimle çok iyi günler bizi bekliyor. Takımımız gün geçtikçe düzeliyor. Umarım buradan keyifli bir galibiyetle dönme şansımız olur" dedi.

Dernek Başkanı Hüseyin Özkale de taraftar dernekleri olarak takımlarının hep yanında olacaklarını dile getirdi.

Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)