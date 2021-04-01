Socrates Almanya Genel Yayın Yönetmeni Fatih Demireli, Fenerbahçe’nin yeni antrenörü Erdinç Sözer’i yorumladı.

Erdinç Sözer, Almanya’da futbolu takip eden birçok insanın bildiği bir isim. Almanya’da son yılların revaçta teknik adamı Bruno Labbadia’nın her gittiği kulüpte, olmazsa olmazıydı. Kulüpte ne kadar geniş bir teknik kadro olsa da Labbadia, ‘Eddy’yi mutlaka yanında götürdü. Zamanında ayak üstü futbol sohbetinden doğan bir kader arkadaşlığı olmuştu. Bu müthiş güven ortamında, Erdinç hoca, Labbadia için klasik bir yardımcıdan da öteydi. Antrenman yönetimi, rakip analizi, hatta kadro planlamasında bile söz sahibiydi. Fikirlerini ortaya koyar, çalışmalarını yapardı. Tecrübelerine zamanla eğitimi de ekledi.

Futbolcular seviyor

Dünyanın sayılı antrenörlük eğitim programına sahip olan Almanya Futbol Federasyonu, her yıl sadece 24 kişiyi kabul ettiği akademisine, 2015’te Erdinç hocayı da davet etmişti. Yüksek dereceyle diplomasını alan ve böylelikle UEFA Pro Lisans’a sahip olan Erdinç Sözer, saha dışı unsurlarıyla da dikkat çekiyor. İnsani ilişkileri üst düzeyde olan teknik adam, futbolcular tarafından da her zaman çok sevildi.

Tecrübesi avantaj

Peki Erdinç Sözer, Fenerbahçe’ye ne katar? Hiç kuşkusuz ki büyük bir futbolculuk yaşantısı ve tecrübesine sahip olan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin, antrenörlük konusunda henüz yıllara dayanan bir tecrübeye sahip değiller. Erdinç Sözer, bu alanda onlara tecrübesiyle katkı verebilecek ve her ne kadar Türk olsa da farklı bir iklimden gelen bakış açısıyla yardımcı olabilecek bir isim. Erdinç Sözer, Labbadia’da olduğu gibi figüran yardımcı rolünden sıyrılıp, tüm tecrübelerini aktarma şansına sahip olursa, Emre Belözoğlu’na ve dolaylısıyla Fenerbahçe’ye çok katkı verecektir.