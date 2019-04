Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat'larına kota almak için önemli basamaklardan biri olarak görülen Dünya Atletizm Şampiyonası öncesi milli atletler hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Doha Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyat'larına hazırlık sürecini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.

"İLK TOKYO KOTASI HAKEM CAN KORKMAZOĞLU'NDAN"

Başkan Fatih Çintimar, olimpiyat kotasındaki değişimleri belirterek, "Avrupa Atletizm Birliğine girmenin diğer güzel tarafı, Can Korkmazoğlu kardeşimiz hakem olarak Tokyo Olimpiyatları'nın ilk kotasını alan ekibimiz adına, atletizm adına ilk kotamızı alan neferimiz oldu. İnşallah orada sporcularımızın olduğu birimlerde yarışacak, belki başhakem olacak bir görevle oraya davet edildi. Daha sonra da bu hafta sonu Kaan Kigen Özbilen maratonda ilk kotamızı aldı ve ilk kotayla birlikte Allah nasip ederse bundan sonra her yarışta artık yeni kotalarla olimpiyata doğru hazırlanıyoruz. Tabii burada önemli bir konu atletizmde kotaların düşürülmesi, bununla birlikte derecelerin çok aşağı çekilmesi katılım anlamında ciddi bir sekmeye uğratacak bütün dünyadaki atletizm anlamında. Ama atletizm seyrederken çok daha zevkle seyredeceğiz çünkü direkt yarı final ve final koşulacak. Onun için de bu atletizm severler atletizm seyredenler için çok önemli çünkü insanlar elemeleri seyretmekten çok da haz almıyor. Aradaki farklar insanların konsantresini bozabiliyor, ama şimdi herkes başa baş bir mücadele edecek bir seviyede oraya gelecek. Bir de bu anlamda daha önce 70 civarında kota alırız diye düşünüyorduk, kotaların indirilmesiyle birlikte hedefi 40 kota olarak revize ettik. 40 kotayla ama final sayımızda herhangi bir eksiklik olmadan olimpiyatı hedefliyoruz. Olimpiyat öncesi Doha Dünya Şampiyonası, Avrupa Oyunları var. Öncelikli hedefimiz Doha. Doha'dan önce de Japonya'da yapılacak olan Dünya bayrak yarışları var. Dünya bayrak yarışlarına da 4×100 metre de katılacağız. Oradaki ilk 8 takım olimpiyatlara direkt katılıyor. Biz de bu direkt katılım kotasını orada alıp, ondan sonra da bayrak takımındaki arkadaşlarımızın 100 metre ve 200 metredeki ferdi performanslarını en üste çıkaracak şekilde yarışmalarını sağlamak istiyoruz. Bunun için öncelik Japonya'da bayrak takımlarının kotasını alabilmek, 4×100'ün. Aslında kotasını almaktan ziyade kotasını pekiştirmek istiyoruz. 4×100 orada ilk 8'e girdiğinde olimpiyat yolundaki büyük bir hedefi almış olacak. Doha'da da yine 4×100 takımımız final grubunda inşallah yarışıp, finalde de ülkemize bugüne kadar tatmadığı bir güzelliği tattırmak istiyoruz. Çocuklarımız bu anlamda çok ciddi konsantre çalışıyorlar. Bu çalışmanın sonucunu da Allah çalışanların emeğini hakkıyla verendir, biz de burada inşallah çalıştığımız kadarının hakkını alacağız" şeklinde konuştu.

"RAMİL, DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA KÜRSÜDE YERİNİ KORUMALI"

Çintimar, ekiplerin gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Ramil şu an üst seviyede bir performansla hazırlanıyor. Çünkü bir önceki yılın dünya şampiyonu olmak kolay değil. Dünya şampiyonu olduktan sonra da yine o kürsüde yerini koruması gerekiyor. Bunun için çok ciddi bir potansiyelle, emekle ve ekiple birlikte gece gündüz iyi bir çalışmayla hazırlanıyor. Ramil'in yanında Yasmani Copello 400 engelde şu an çok ciddi bir çalışma içerisinde. Biraz daha hızlandı biraz daha güçlü durumda. İnşallah o da Doha'da gereğini yapacak. Yine bunların yanında 4×400 takımımız da Doha'ya katılabilmek için ciddi bir ekip yaptık, hep birlikte çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"KADROMUZ GENÇ, 2024'E KADAR TAKIMDA OLMALARI AVANTAJ"

Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, tüm kategorilerde sporcuların iyi hazırlandığını ve emeklerini karşılığını alacaklarını belirtti ve şöyle konuştu:

"Emel Dereli, gülle atmada Osman Özdeveci ile birlikte Polonya'da hazırlıklarına devam ediyor. Her iki sporcumuz da Doha'da inşallah yarışacak, final grubunda yer almalarını bekliyoruz. Ciritte Eda Tuğsuz, bir önceki dünya şampiyonasında genç olmasına rağmen 5'inci olmuştu. Burada da şu an dünya sıralamasında 3'üncü durumda ama 1'inci ve 2'nci arasında herhangi bir uçurum fark yok. 3'er 5'er santimle aralarında fark var. İnanıyorum ki Dünya Şampiyonası'nın atmosferi o farkı götürmüş oluyor, Eda kızımız da orada gereğini yapacaktır. Son dönemlerde yıldızı parlayan ve yükselişte olan sporcumuz Alperen Hacet, 2.30 atlamıştı, Dünya Şampiyonası'nda da yine 2.30'un üzerine çıkarak hem yeni bir Türkiye rekoru hem de final grubunda yarışacağını biliyoruz. Finalde bir sürpriz yapmasını bekliyoruz, çünkü bunu hak ediyor genç bir sporcumuz ve yarışacaklar içerisinde hemen hemen en gençlerden birisi. Yürüyüşte Meryem Bekmez, kendi yaş sıralamasında şu anda lider durumda. Orada büyüklerle yarışacağı için finalde yarışıp ilk 6 içerisinde olmasını ümit ediyoruz. Çünkü onun ilk 6'ya girmesi, olimpiyat için bize ciddi bir yeşil ışık yakmış olacak. Salih Korkmaz yürüyüşte inşallah hedef olarak dünya şampiyonası, ardından olimpiyat. Bizim en büyük avantajımız sporcularımızın hepsinin genç olması, bu yarıştan sonra 2024'e kadar da kadroda olacak olmaları. Bizim için büyük bir avantaj."

"SPORCULARIMIZ OLİMPİYAT KOTASI ALABİLECEK GÜÇTE"

Çintimar, Doha'daki iklim ve hava değişimlerinin hesaba katılmasını belirterek, "Eşref Apak çekiç atmada şu an Dünya'da ilk 6'nın içerisinde görünüyor. Orada da yarışta ilerlemiş yaşına rağmen çok iyi durumda, hazırlığı da iyi inşallah o da Doha'da elinden gelenin en iyisini yapacak. Biz de bu alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşayacağız diye ümit ediyorum. Genç sporcularımızdan Şevval Ayaz, Mizgin Ay, Miktat Ağaoğlu, sprint branşlarında 100 engel, 110 engel ve 100 metre, 200 metrede şu an Doha için olimpiyat için kota alabilecek sporcularımız. Yasemin Can, Avrupa Kros'u 3 kez üst üste kazanan tek bayan sporcumuz o da şu an formunun iyi olduğunu gösterdi geçen haftaki İstanbul Yarı Maratonu'nda iyi bir dereceyle U23 Elvan Abeylegesse'ye ait Türkiye rekorunu kırarak, iyi bir zamanlamayla yarışı tamamladı. O da Doha'da 10 bin metre kendi branşı, ülkemizi final grubunda temsil edecek sporcumuz. Yasemin'le birlikte Ali Kaya, Araz yine aynı şekilde final grubunda yarışacak, finalde olacak sporcularımız. Kaan Kigen Özbilen de 2.05'le olimpiyat kotası aldı. 2.05'lik derecenin bu güne kadar Dünya Şampiyonalarında hep kürsüde olduğunu biliyoruz. İnşallah tabi Doha'daki hava sıcaklığını, iklimi hesaba katmak gerekiyor. Orada da iyi bir yarış yakaladığı ortamda kürsüde olabileceğini düşündüğümüz sporculardan biri" şeklinde konuştu.