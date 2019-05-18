Ankara Ali Naili Moran Atletizm Sahası'nda düzenlenen 2'nci Orhan Altan Atlamalar Kupası 800 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvada, 100 metre erkeklerde Umut Uysal, 10.47'lik derecesi ile U18 Türkiye rekorunu kırdı. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, turnuvanın federasyon ve olimpik deneme yarışmaları olduğunu ve alt yapının yoğun katılımıyla güzel sonuçların çıktığını belirterek Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Şu an izlediğimiz son yarış Türkiye rekoru 100 metre gençler Türkiye rekoru oldu. Hakikatten güzel bir derecede koştu Umut Uysal. Burada bugün Türkiye Atletizm Federasyonu federasyon ve olimpik deneme yarışmaları yapıyoruz. Olimpik deneme yarışmalarına 800'ün üzerinde bir katılım var. Bu katılımın yoğun olmasının sebebi altyapıdaki sporcuların geniş bir tabanla hızlı bir şekilde ilerliyor olması. Bunun içinde çocukların, hem gençler hem yıldızlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için kota geçmeleri gerekiyor, bu yarışa yoğun bir ilgi var. Bunun yanında yine büyükler kategorisinde olimpik olan, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonasında yarışacak bütün sporcularımız da burada yarışacaklar. Hem katılım anlamında hem kalite anlamında son derece güzel bir yarış seyrediyoruz. İnşallah derecelerle de biraz önce seyrettiğimiz gibi rekorlarla süsleriz. Buradan Avrupa, Dünya ve diğer yarışmalar için inşallah geniş bir katılımlı bir ekiple yola devam edeceğiz" diye konuştu.

"HER BRANŞTA LİG KURDUK, ALTYAPI BÜYÜYOR"

Atletizmde sporcu sayısının artmasına ve alt yapıya değinen Çintimar, "Biz atletizmi tam anlamıyla yapmaya çalışıyoruz. Çocuk atletizmi ile üniversitelere, ilkokullara ve anaokullarına giriyoruz. Bir üst yaş grubu çocuklarımıza bölgesel liglerimizle, bölgesel atletizmi geliştirme projeleriyle giriyoruz. 15-16 yaş grubu için TAF Atletizm Ligleri başlıyor. Bu TAF Atletizm Ligleri farklı branşlarda yaptığımız ligler. Bunların içinde Bölgesel Yıldızlar Ligi, Bölgesel Gençler Ligi, 1'inci Lig, 2'nci lig ve Süper Lig güçlenerek devam ediyor. Bunların hepsi Türkiye'de atletizmin daha da gelişmesi için bir yol. Çünkü bundan önce Türkiye'de sadece dağ koşularının bir seçmesi yapılıyordu ama şimdi ligi var. Yarı maratonu için sadece bir seçme yapılıyordu şimdi ligi var. Bununla birlikte dekatlon, heptatlonların ligi de yoktu sporcusu da yoktu ama şimdi 100 sporcu bu branşta yarışıyor ve lig olarak yarışıyor. Artık bütün branşlarda lig sistemiyle yaklaşık 9 tane yeni alt kademe atmalar ligi, atlamalar ligi, sprint ligi hepsi farklı ligler ile sayıyı çoğaltarak, tabanı çoğaltarak devam ediyoruz. 'Türkiye'nin en hızlısı' projemizi her ilde hemen hemen yapmaya çalışıyoruz. En hızlıyı seçmeye çalışıyoruz. Onun içinde bugün sabah başladı hala 100 metre yarışlarını seyrediyoruz. 12 seri 100 metre bayan, erkek yarışları var. Bunların hepsi bu projelerin bir devamı. Bu projelerin bir üstüne çıktığımızda Gençlik Spor Bakanlığımızın TOHM projesiyle, bunların bir destekçisi olarak hareket ediyor. Onun üstünde de olimpik kadrolarımız, Olimpiyat ve Dünya şampiyonaları için hazırladığımız sporcular. Bu TOHM'daki sporcuların bir üst kademeye çıkarak, olimpik kadroya girmesi ve olimpik kadroda da ülkemizi temsil edecek en önemli noktalara geliyor olması bizim de buradaki sporcu sayımızın 10'lardan 125'lere çıkmış olması. Bizim olimpiyat hedefi olan 125 var. Bu 125 sporcudan kaçı kota alabilecek bununla ilgili çalışmamız var. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman atletizmin son 5 yıldır, ondan öncesinde de mutlaka projeleri vardı, çok güzel işler var bunların devamı olarak biraz daha sütüne koyarak, hem konjonktürün hem ülkemizdeki gelişmelerin ve dünyadaki gelişmelerin üst üste konulmasıyla birlikte biraz daha ileri seviyeyi taşındı. Şu anda atletizm anlamında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın son derece destekleriyle yaptığımız projelerle, programlarla 2020 ve 2024 vizyonu çerçevesinde çok ciddi bir alt yapıyla yukarı doğru geliyoruz. Biraz önce sonuçların bir bölümü geldi Balkan Dağ Koşuları var, 20 ülke katılıyor, 20 ülkenin katıldığı yarışmada koşulan 3 branş tamamlandı, 3'ünde de hem takım hem ferdinin 1'incileri bizden. Bu bizim inşallah daha emin adımlarla daha başarılı şekilde ileriye doğru gitmemize vesile olacak" ifadelerini kullandı.

Ercan ATA-Nesrin AYDIN/ANKARA,(DHA)