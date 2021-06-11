Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Erzurum’da yarın başlayacak 6. Sprint Relay Cup ve Balkan Bayrak Şampiyonası’nda atletlerin, erkekler 4x100 ve 4x400 metrede olimpiyat kotası alabilmek için piste çıkacaklarını söyledi.

Fatih Çintimar, eski Spor Genel Müdürü olan Kastamonu’nun Abana ilçesi belediye başkanı Yunus Akgül ile birlikte Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetini (DAGC) ziyaret etti.

Çintimar, ziyarette yaptığı açıklamada, Erzurum’da yarın başlayıp iki gün sürecek Sprint Relay Cup ve Balkan Bayrak Şampiyonası’nın, Tokyo Olimpiyatları hedefi bulunan sporcular için kritik olduğunu dile getirdi.

Erzurum’da yarışlar öncesi nefeslerin tutulduğunu belirten Çintimar, "Cumartesi ve pazar günü yapılacak yarışlara 8 ülkeden 100’den fazla atlet katılacak. Birkaç ülke ile bazı sporcular Kovid-19 nedeniyle yarışlara katılamayacak." ifadelerini kullandı.

"Türk sporcuları, Tokyo’da yarışmak için şansımızın devam ettiği erkekler 4x100 ve 4x400 metre yarışlarında olimpiyat kotasını Erzurum’da netleştirmek için piste çıkacak." diyen Çintimar, "Yüksek rakımda yer aldığı için sprint branşlarında elverişli koşullar sağlayan Erzurum’da, geçtiğimiz yıllarda 100 metre de dahil olmak üzere birçok Türkiye rekoru kırılmıştı. Yarışmalarda millilerin bu yılki ana hedefi, aynı zamanda Balkan Bayrak Şampiyonası’na da dahil olan 4x100 ve 4x400 metre branşlarında olimpiyat kotasını elde etmek olacak. İnanıyorum ki 20’ye yakın atletimiz olimpiyat vizesi alacak." şeklinde konuştu.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy da Çintimar ve Akgül’ün ziyaretlerinden memnun olduklarını diye getirip, atletizm yarışlarına katılan sporcu ile ülkelere başarı diledi.