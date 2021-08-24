Fatih Çintimar: Gümüş madalya için oturup ağladık, sevinemedik

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çintimar, ay-yıldızlıların önemli bir seviye atladıklarını belirterek artık gümüş madalyanın kendilerini mutlu etmediğini belirtti.

Şampiyonayı değerlendiren Çintimar, "Bugüne kadarki yarışlarda 14’e yakın final koşmuşuz. Sadece bu dünya şampiyonasında 14 final koştuk. Bu 14 final içinde 9 çocuğumuz ilk 8’e girerek puan aldı. Bununla birlikte 2 madalya aldık. Tarihimizde 8 madalyamız vardı. Bu 8 madalya içindeki altın madalya 21 yıl önce alınmıştı. Şimdi 21 yıl sonra efsane sporcumuz Eşref Apak’ın almış olduğu madalyayı yeniden aldık. Bizim için çok büyük bir onur, çok büyük bir başarı. Bundan önceki dünya şampiyonalarında 14 sporcu götürebilmek, kota alabilmek için uğraşırken şimdi 14 final koşuyoruz. Bundan önce final koşarsak seviniyorduk şimdi gümüş madalya için oturup ağladık, sevinemedik." ifadelerini kullandı.

Gülle atmada ikinci olarak gümüş madalya kazanan Pınar Akyol’un da altına yakın olduğunu söyleyen başkan Çintimar, "Pınar da altın madalya alabilecek bir sporcumuzdu ama oradaki yarışma atmosferi, yarışma heyecanı ve bir anlık tereddütle alamadı. Bir sonraki dünya şampiyonasında inşallah almış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türk atletizminin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Çintimar şunları aktardı:

"Önümüzdeki dönemlerde finallerin hepsi madalya olacaktır. Bu da bizim için, Türk atletizmi için emin hedeflerimize ilerlediğimizi gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Gençlik ve Spor Teşkilatı’na sonsuz teşekkür ediyorum. Bize çok ciddi destek veriyorlar. Kulüplerimiz Fenerbahçe , Enka, Galatasaray , Beşiktaş , İstanbul Büyükşehir, Bursa Büyükşehir gibi bütün takımlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların desteği ve emeğiyle Türk atletizmi bir adım daha ilerledi."

Berke Akçam: "Tarif edilemez duygular yaşıyorum"

Kenya’daki şampiyonada altın madalyanın sahibi olan Berke Akçam ise şunları söyledi:

"Tarif edilemez duygular yaşıyorum. Heyecan, gurur, her şey var. O madalyayı boynunuza takmak, İstiklal Marşı’nı okutmak, bayrağımızın en üstte dalgalanması çok harika bir şey. İnşallah böyle devam edeceğiz. Önümüzde Avrupa Büyükler Şampiyonası, İslam Oyunları, Akdeniz Oyunları gibi çok sayıda yarışlar var. Bu yarışlarda da altın madalya almak istiyorum. Yarış esnasında stres vardı ama yarışta da güzel bir derece gördüm. Yarı finalde ve finalde Türkiye rekoru kırdım."

Ay-yıldızlıların şampiyonada aldığı sonuç, Türk atletizminin dünya şampiyonası seviyesinde gelmiş geçmiş en iyi genel takım performansı olarak tarihe geçti.