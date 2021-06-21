Fatih Çintimar, AA muhabirine, Türkiye olarak katıldıkları şampiyonaların değerlendirmesini Dünya Atletizm Federasyonunun yaptığını ifade etti.

Kaliteye göre puanlama yapıldığı belirten Çintimar, "Türkiye şampiyonalarında yarıştığımız kategorilere göre şampiyon olan sporculara puanlar verilir. Bu puanlara göre de yaptığın şampiyonanın kalitesini Dünya Atletizm Federasyonuna bildirirsin. O da senin şampiyonanın kalitesini belirler." dedi.

Çintimar, Türkiye’nin atletizm branşında çıkışa geçtiğini kaydederek, "Bizim hakikaten 4x100 ve 4x400 gibi böyle bir geleneğimiz, yani bu alanda uluslararası başarımız yoktu ama şimdi Avrupa ve dünyada yarı finali garanti olan ülkeyiz. 400 ve 100 metrede, hem gençler hem de büyüklerde. Bu bizim için ileri bir seviye ama yeterli mi? Asla değil. Biz bu işin henüz başında olduğumuzu biliyoruz. Allah nasip ederse daha hızlı ve güçlü şekilde ileriye gidecek bir ülkeyiz." şeklinde konuştu.

Her geçen gün federasyon olarak daha iyi performans ortaya koyduklarına dikkati çeken Çintimar, "Şu an Türkiye’nin de en başarılı federasyonlardan biri olarak gösteriliyoruz. Uluslararası alanda, Avrupa’nın yükselen değeri anlamında, birinci sıradaki ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Çintimar, Türkiye’nin Avrupa ve dünya arenasındaki başarısını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da sürdürmek istediklerini anlatarak, "İnşallah bu performansı olimpiyata, daha sonra da 23 yaş altı Avrupa ve dünya şampiyonalarına taşırız." diye konuştu.