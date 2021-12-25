TAF Başkanı Fatih Çintimar, yarışın tekrar eski parkurda koşulması gerektiğini belirterek, “Büyük Atatürk Koşusu’nun bu sene 86’ncısını gerçekleştireceğiz. Atatürk Koşusu’nun klasik bir parkuru var. Dikmen Keklikpınarı’ndan başlayıp Ulus’taki valilik binasının önüne kadar koşulan bir parkurumuz vardı. Bu parkur çeşitli sebeplerden dolayı 10 yıl önce değiştirilerek Ankara Garı önüne alınmış. Biz yarışın tekrar geleneksel parkura alınabilmesi ve daha da büyütülmesi, bunun sadece 11 kilometrelik yol yarışı değil daha da uzatılarak bir profesyonel organizasyon yapmak istiyoruz. Bunun için de yarıştan sonra Ankara’daki paydaşlarımızla bir araya gelip, fikir birliğine varıp, bununla ilgili de ilgili makamlara bir sunum yapacağız. Atatürk’ün adına yakışır bir organizasyonu 100’üncü yılımızda yapmak istiyoruz” dedi.

“HER GEÇEN YIL KATILIM SAYISI ARTIYOR”

Başkan Çintimar, 86 yıldır yapılan bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, “Her geçen yıl katılım sayısındaki artış, Türkiye’de ciddi bir gelişimi olan atletizmin her gün biraz daha büyüdüğünü bütün yarışmalarımızla görüyoruz. Şu an Türkiye’de 130’a yakın yol yarışı yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi Büyük Atatürk Koşusu. Bugüne kadar hiç kesintiye uğramadan 86 yıldır yapılan bir organizasyon. Yarışımıza şu an bin 183 erkek, 550 kadın sporcumuz, toplamda da bin 733 sporcudan oluşan 4 kadın takım ve 4 erkek takım yarışacaklar” diye konuştu.

MUSTAFA ÇELİK: YARIŞ DAHA KAPSAMLI YAPILACAK

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, pandemi kuralları içerisinde tüm önlemleri aldıklarının altını çizerek şöyle konuştu:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin vesilesiyle bu yıl 86’ncısını düzenleyeceğimiz Büyük Atatürk Koşusu’nda Türkiye’den gelen değerli katılımcılarla beraber etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Bu sene daha kapsamlı ve geniş yapacağımızı belirtmiştik. Pandemi kuralları içerisinde tüm önlemlerimizi aldık. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Ankara Valiliğimiz himayesinde 27 Aralık’ta koşumuzu gerçekleştireceğiz.”