Fatih Çintimar: Aşağıdan inanılmaz bir jenerasyon geliyor

D-Smart 77'nci kanalda yayınlanan "Haftanın Konuğu" programına katılan Başkan Çintımar, Ömer Saraç'ın sorularını yanıtlayarak "2023'ün Atletizm yılı ilan edilmesi için yoğun çaba içerisindeyiz" dedi.

Fatih Çintimar bunun gerçekleşebilmesi adına, hedefler doğrultusunda planlar yaptıklarını da söylerken diğer açıklamaları şöyle oldu:

''TOKYO OLİMPİYATLARINDA MADALYA ALAMADIK AMA İYİ DERECELER ALDIK''

Tokyo Olimpiyatlarına çok güzel bir kadroyla katıldık, çok da güzel dereceler aldık, evet madalya alamadık fakat başarı anlamında bundan önceki olimpiyatlardan Atletizm adına daha başarılıyız. Bu olimpiyatta madalyasız 20 puan topladık. Olimpiyatta ilk 8'e giren sporcularımızın hepsi altyapıdan getirdiğimiz genç çocuklarımız.

''AŞAĞIDAN İNANILMAZ BİR JENERASYON GELİYOR''

Aşağıdan inanılmaz bir jenerasyon geliyor, bu bütün branşlar için geçerli. Hem atma, hem atlama, hem sprint bütün branşlar için geçerli. Berke Akçam ile Kenya'ya Dünya Şampiyonası'na gittiğimizde 9 tane finalde yarıştık. Bugüne kadar koştuğumuz bütün finallerin toplamına eşit bir final. Berke Akçam üst üste rekorlar kırarak finalde de yarışı kazandı. Koştuğu derece bakımından da Dünyada sıralamasında mevcut yerini koruyor.

''ALTYAPI ANLAMINDA KULÜPLER ANLAMINDA ÇOK GÜZEL OLDU

Altyapı anlamında, kulüpler anlamında çok güzel oldu. Artık bu altyapıya sahibiz, bu jenerasyona sahibiz. Yeni jenerasyonla hem kulüplerimizde yeterince sporcumuz var hem de başarılı sporcularımız var. Yabancı sporcu devşirmeme, transfer konusu ne derseniz adına bunlara ihtiyacımız vardı.

''SERGEY BUBKA'DAN DANIŞMANLIK YAPMASINI İSTEDİM''

Sergey Bubka'dan danışmanlık yapmasını istedim. Bize her konuda destek oluyor, her sorduğumuz soruya cevap veriyor. Nerede olursak olalım kafilemize destek oluyor. Buraya bu süreç içerisinde 5-6 kez milli takım ile sohbet etmeye geldi. Bunlar hem bizim için, Türk Atletizmi için oldukça önemli çalışmalardır. Buradan kendisine teşekkürlerimi iletiyorum.

''ATATÜRK KOŞUSU TÜRK ATLETİZMİNİN VE TÜRKİYE'DEKİ SPOR ORGANİZASYONLARININ İÇİNDE ÖNEM TUTAN BİR YER''

Atatürk Koşusu Türk Atletizminin ve Türkiye'deki spor organizasyonlarının içinde önem tutan bir yer çünkü 86 yıldır kesintisiz her il yapılan, geçen yıl pandemide de bütün organizasyonlar iptal edilirken biz bu organizasyonlar içerisinde sembolik de olsa Atatürk Koşusunu belli bir katılım sayısıyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl Atatürk Koşusunu geleneksel parkuruna almak istiyoruz, Kızılay üzerinden Ulus'a gitmesini istiyoruz bunun için de 27 Aralık Pazar günü koşturabilmek için toplantı yapacağız.

''ATLETİZM KATILIM OLARAK HEM ÜLKEMİZİN HEM DE DÜNYANIN EN BÜYÜK SPORU''

Ben bir kere futbolu ile diğer sporları hiçbir konuda kıyaslama ve tartışma noktasına almıyorum. Futbol bir sektör, kendine ait dinamikleri olan, döngüsü olan, ekonomik çapı olan farklı bir sektör. Biz spor adamı olarak, futbolu sporun dışında tutmamız gerek. Atletizm katılırım olarak hem ülkemizin hem de Dünyanın en büyük sporu. İstanbul Maratonu bugün sporsal anlamda yapılan en büyük organizasyon. Atletizm sporun Atasıdır.

''VELİLERİMİZE SESLENİYORUM LÜTFEN ÇOCUKLARIMIZ SPOR YAPSIN''

Velilerimize sesleniyorum, sporun hangisi olursa olsun lütfen çocuklarımız spor yapsınlar. Sporu yapan çocuk daha üretken oluyor, daha aktif oluyor, daha zeki oluyor. Daha fazla insanla temas ettiğinden daha sosyal oluyor. Dolayısıyla çocuklarımızın spor yapması konusunda hemfikir olmalıyız.