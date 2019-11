Fatih Çintimar: Amacımız her ilde idol sporcular yetiştirmek

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen ‘Bursa'nın gençleri, sporun yıldızlarıyla buluşuyor’ etkinliği; Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Bursalı şampiyon sporcular Berke Akçam, Esra Yılmaz ile Rümeysa Ökdem’i gençlerle buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı söyleşide katılımcılar gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

"AMAÇ HER İLDE İDOL SPORCU YETİŞTİRMEK"

Bursa’da bulunmaktan son derece mutluluk duyduğunu kaydeden Çintimar, idol yetiştirmenin çabası içerisinde olduklarını kaydetti. Her ilde idol sporcular yetiştirerek onları gençlerle buluşturma isteklerinin bulunduğunu belirten Çintimar, “Bu yetiştirdiğimiz idolle, gençleri doğru yönlendirecek insanlar olsun istiyoruz. Bugün buraya dünya şampiyonalarında derece almış sporcularla gelebilirdik ancak Bursa’nın kendi öz, içerisinden yetiştiği şampiyon sporcularla buradayız. Buradaki amaç, o şehrin yetişen sporcularıyla, o şehrin gençlerini buluşturarak neleri nasıl başardıklarını anlatabilmek” dedi.

En büyük amaçlarının Türk gençliğini temsil edecek değerleri, şampiyon sporcuları yetiştirme olduğuna işaret eden Başkan Çintimar, Türk atletizminin son 6 yılı ve son 15 yılına ayrı bir parantez açmak gerektiğini belirtti.

"AVRUPA'NIN EN GENÇ TAKIMIYIZ"

Son 15 yılın Türk atletizminin sıçrama dönemi olduğunu belirten Çintimar, “Arada doping ile ilgili kesintili bir dönemimiz oldu, ondan sonra biz göreve geldik. Göreve geldikten sonra Gençlik Spor Bakanlığımız ile birlikte çok ciddi projelerle, altyapıdan oluşan yeni gençlerle, çocuklarımızla ciddi bir altyapı oluşturduk. Bu altyapılarla şu an Avrupa’nın en genç, en başarılı takımıyız. Yaptığımız projelerin her biri meyvesini veriyor. Bizim çocuklarımızın yeteneği var, bizim çocuklarımızın her şeyi var. Unun var mı yağın var mı ne duruyorsun helva yapsana denir, biz de her şey var helvayı karıştıracak aşçıları buluyoruz. O aşçıların bir bölümünü yurt dışından, bir bölümünü yurt içinden bularak sporcularımızın ülkemizi büyük şampiyonalarda temsil edecek başarılar sağlaması için çaba sarf ediyoruz. Bu çaba da nimetlerini veriyor” diye konuştu.

Olimpiyatlarda 11 kota alındığını belirten Başkan Çintimar, bunu 40’a tamamlamak istediklerini ve bunun için büyük bir özveri ile çalıştıklarını söyleyerek, “İnşallah 2020 ve 2024 Olimpiyatları, Türk atletizminin zirve yaptığı ama devamının geleceği bir zirve olacağını ümit ediyorum” dedi.

"ÖNEMLİ OLAN KAZANÇ SPOR YAPMAK"

Söyleşide bir konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, tüm ilçelerdeki çocukları sporla buluşturma amacıyla çalışmalarının bulunduğunu belirterek, “Amacımız gençlerimizin sporla beraber büyümesi, hem daha sağlıklı olsunlar hem de şehre ve ülkemize sevgileri daha da artsın. Herkes bu işten para kazanamayabilir, Uluslararası alanda başarıya imza atamayabilir, herkesin kazandığı bir spor türü yok ama önemli olan kazanç spor yapmak, sağlıklı kalmak” ifadelerini kullandı.

2019 Avrupa 4x400 metre Bayrak Şampiyonluğu bulunan Berke Akçam, 3 Adım Atlama Türkiye rekortmeni Esra Yılmaz ve Yüksek Atlama Türkiye rekortmeni Rümeysa Ökdem de gençlerle deneyimlerini paylaştı.