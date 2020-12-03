Fatih Çelik: Engel uzuvda değil beyindedir

Beden eğitimi öğretmeni olan ve para-tekvandonun yanı sıra Adana Ampute Futbol Takımı'nda kalecilik de yapan Çelik, günün büyük bir kısmını kentteki 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda antrenman yaparak geçiriyor. Para-tekvando da 6 kez üst üste Türkiye birincisi olan Çelik´in kariyerinde dünya ikinciliği ve uluslararası yarışmalarda birçok derecesi bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye’yi para-tekvando branşında ilk olarak temsil edecek 3’ü kadın 6 kişilik tekvando ekibinin kaptanı olan Fatih Çelik, tek hedeflerinin ülke adına altın madalyayı kazanarak tarihe geçmek olduğunu vurguladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çeken Çelik, "Engel uzuvda değil, beyindedir. Engelli her kardeşim bir spor dalına yönelip büyük başarılar sağlayabilirler. Spor, seni verimli ve özgür kılıyor. Bundan dolayı kendilerine belli hedefler koyarak adım adım ilerleyebilirler" ifadelerini kullandı.