4 Şubat'ta başlayacak Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi 2. kez temsil edecek olan Fatih Arda İpçioğlu, organizasyon öncesi, kayakla atlamanın en önemli turnuvası Dünya Kupası serisinde yaşattığı tarihi performansların yanı sıra elde ettiği finallerle de dikkat çekti. En son Polonya'nın Zakopane etabında piste çıkan Milli sporcumuz tepe noktası 142 metre olan yarışın elemelerinde 120 metre atlayış yaptı ve 105.1 puanla 70 sporcu arasında 49. sıradan adını finale yazdırdı. Finalin ilk turunda 122 metrelik atlayışla 111.6 puana ulaşan Fatih Arda İpçioğlu, 51 sporcu arasında 43. sırada yer aldı ve ilk 30'a giremediği için puan getirecek 2. tura çıkamadı.

4 Tepe'de ilk Dünya Kupası puanını aldı

En iyilerin yer aldığı Dünya Kupası serisinde böylece 9 etapta mücadele eden 23 yaşındaki Milli sporocumuz tam 7 kez finale kalma başarısı gösterdi. Kayakla atlamada ilkleri başaran Fatih Arda İpçioğlu ayrıca Dünya Kupası serisinin içinde bulunan, en prestijli '4 Tepe Turnuvası'nda yer aldı. 4 Tepe Turnuvası'nın 3'ünde finale yükselen Milli sporcumuz Almanya'daki Oberstdorf etabında sadece final biletini almakla kalmadı ayrıca ilk kez Dünya Kupası puanını da hanesine yazdırdı. Dünya Kupası serisinde Japonya etabındaki yarışlar Kovid- 19 vakaları nedeniyle iptal edilirken, olimpiyat öncesi son iki etap; Almanya'nın Hochfirstschanze ve Mühlenkopfschanze şehirlerinde yapılacak.

Hatice Yücel