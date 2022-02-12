2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda erkekler bireysel büyük tepe birinci turda 124 metrelik atlayışıyla 109.5 puan toplayarak 40'ıncı olan kayakla atlama milli sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, "Ülkemiz adına gururlu ve mutluyuz. Böyle bir ilgiyle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Her şey bayrak için, bizler vesile olanlarız" dedi.

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda 5 Şubat'ta yapılan normal tepe eleme turunu geçerek bunu başaran ilk Türk sporcu olan Fatih Arda İpcioğlu, Zhangjiakou Ulusal Kayak Atlama Merkezi'nde düzenlenen erkekler bireysel büyük tepe birinci turda 124 metrelik atlayışıyla 109.5 puan toplayarak 40'ıncı oldu. Atlayışıyla ilk 30 sporcu arasına giremeyen milli sporcu, finallere katılmaya hak kazanamadı. Yarışmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan İpcioğlu, 2022 Kış Olimpiyatları'nı bugün itibarıyla noktaladığını söyledi. Olimpiyatta kayakla atlama branşında Türkiye'ye ilklerin kazandırıldığını ifade eden İpçioğlu, ''Her iki rampada da eleme atlayışlarını başarılı bir şekilde geçirip ilk tur final atlayışlarına katılmaya hak kazandık. Buralara gelmek, bu süreçlere, seviyeye ulaşmak kolay olmadı. Çünkü kayakla atlama ülkemizde çok yeni bir branş. Önümüzde herhangi bir örnek yok. Bu başarılara, seviyelere gelen bir sporcu örneğimiz yok. Bu bize hem avantaj hem dezavantaj kazandırdı. Ama ülkemiz adına gururlu ve mutluyuz. İmkan ve olanaklar dahilinde, kayaklı atlamada birçok başarıya daha imza atacağımıza inanıyoruz. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Binlerce mesaj, binlerce güzel dilek, bizi motive eden en önemli şeylerden birisi. Kayakla atlamanın bir şekilde önünü açtık. Ülkemize tanıttık ve buna öncülük etmiş olduk. Umuyorum ki gelecek nesiller, gelecekteki uçan Türkler bizden bayrağı alıp daha iyi yerlere ulaştıracaktır. Ben şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle bir ilgiyle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Her şey bayrak için, bizler vesile olanlarız'' diye konuştu.

Fatih Arda'nın Pekin'de tarihi atlayışlara imza attığını dile getiren Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Sporcumuz ülkemizi kayakta atlamada en iyi şekilde temsil etmiştir. Hem normal tepede hem de büyük tepede ilk 50 arasında yer alarak bizleri sevindirmiştir. Sporcumuza, ailesine, kulübüne ve antrenörümüze teşekkür ediyorum" dedi.

DHA











