2022 Pekin Kış Olimpiyatları’na kota alan Kayakla Atlama Milli Takımı sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, Türkiye’ye ilk olimpiyat madalyasını kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

2018 Kış Olimpiyatları’nda kayakla atlama branşında Türkiye’yi temsil eden ilk sporcu olan Fatih Arda İpçioğlu, olimpiyat hazırlıklarını AA muhabirine anlattı.

Kış olimpiyatlarında Türkiye’ye ilk madalyayı kazandırarak tarihe geçmek istediğini aktaran Fatih Arda, "Olimpiyat hazırlığı sezonu içindeyiz. Sezona olimpiyat kotası kazanma hedefiyle başladım. Uluslararası yarışmalarda topladığım puanlarla bu hedefime ulaştım. Finlandiya’da ilk 30 sporcu arasına girip 27. sırada bitirdiğim yarışmanın ardından Çekya’da düzenlenen kota yarışmasını da 13. ve 27. sırada bitirerek kota şansımı yukarıya taşıdım. Romanya’daki yarışmayı, tarihimizdeki en iyi sonucu elde ederek 6. bitirdim. Böylelikle 71 puan toplayarak olimpiyat kota listesindeki yerimi korudum. Kazakistan’da düzenlenen Kayakla Atlama Yaz Dünya Kupası’ndaki 88 metrelik atlayışımla 30 sporcu arasına girerek ilk Dünya Kupası puanını elde ettim. Birçok sporcuyu geride bırakarak olimpiyat kotasını garantilemiş oldum." diye konuştu.

İkinci kez katılacağı olimpiyatlara madalya hedefiyle, daha bilinçli hazırlandığını vurgulayan Fatih Arda, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümle çalışıyorum. İkinci kez katılacağım için bu sefer daha emin adımlarla hazırlanıyorum. Olimpiyat yolunda ilerlerken büyük bir emek, adaptasyon ve fiziki yeterliliğe sahip olmak gerekiyor. Kayakla atlama branşı ilgi çekici ve bir o kadar da zevkli bir spor . Branşımın tanınmasında ben ve benim gibi sporcu arkadaşlarımın elde edeceği başarılar önemli. Olimpiyatlara kadar hem antrenman hem de dünya kupası yarışmalarına katılmaya devam edeceğim. Olimpiyat sonrasında hedefimiz ise kayakla atlama uçuş rampası yarışmalarına takım olarak katılmak. Kayakla atlama tarihimiz için bir ilk olacak. Ülkemizde 15-16 yıllık kısa geçmişine rağmen önemli başarılar yakalamamız, kış sporlarında daha birçok yeni başarı elde edebileceğimize işaret ediyor."

"Ayağımızda kayaklarla uçuyoruz"

Kayakla atlama branşının yeni başlamak isteyenler için oldukça merak uyandırıcı gözüktüğünü dile getiren Fatih Arda, "Spora başlamamda ve sporda kariyerimi sürdürmemde ailemin etkisi büyük. Babam 40 yıldır kayak sporuyla ilgileniyor. Hafta sonları sık sık kayak yapmaya giderdik. Böylelikle önce hobi olarak kızak, sonra da kayak ile devam ederek kayakla atlama branşı ile tanıştım. Kayakla atlama hayatımın önemli bir parçası oldu. Özgürlüğü, kendini ifade edebilmeyi, yaptığın şeyden memnuniyet duymayı yaşıyorum. Ulaştığımız belli bir hız nedeniyle bir süre havada asılı kalıyoruz, süzülüyoruz, ayağımızda kayaklarla uçuyoruz. Bu sporun en dikkat çekici tarafı da bu oluyor. Yeni başlamak isteyenler bu tarafını çok merak etse de belli bir kesime de heyecanlı bir spor olduğu için tehlikeli geliyor. Havada kaldığım, sonradan izleyince kısa gelen süre boyunca iyi ki bu sporu yapıyorum hissini yaşıyorum. Bu duygularım da başarılı olmamda fazlasıyla motive ederek beni cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Arda, kayakla atlamada elde etmek istediği başarıların kendisinde önemli bir sorumluluk oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizin kayakla atlama tarihine geçmek gururlandırdığı kadar bu spora yeni başlayacaklara da örnek olmak da teşvik ediyor. Hiç kazanılmamış başarılara imza atmak ise eminim çok daha büyük bir gururdur. Bu yüzden daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayım. Kış sporları tarihimizde hiç kazanılmamış madalyayı ülkemize getirenin gururunu yaşamak ve yaşatmak istiyorum. Bu madalyayı almak için spor hayatım boyunca mücadele edeceğim. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile kayak federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Sponsor desteği de alabilirsek katılacağımız yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda başarılarımızın daha ileri taşınması konusunda bizlere katkı sağlayacaktır."