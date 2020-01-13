Fatih Akyel: Gümüşhanespor kapanma noktasına gelmişti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta müsabakasında Gümüşhanespor, deplasmanda Samsunspor'a 3-0 mağlup oldu.

'Takımımız büyük sıkıntılar içerisinde'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gümüşhanespor Teknik Direktörü Fatih Akyel, “İyi mücadele ettik. Takımımız 2 gün önce toplandı. Lisansları ancak yetiştirdik. Elimizdeki 14-15 oyuncu ile buraya gelebildik. Takımımız büyük sıkıntılar içerisinde. Kapanma noktasına gelmişti. Cuma günü şehrin büyükleri hamle yaparak, eski oyuncularımızdan takıma 15 kişi topladık. En çok mutlu olduğumuz şey de buraya maça gelmekti. Türk futbolunda büyük sıkıntılar var. Bu sıkıntıları biz de çekiyoruz. Kulüpler birer birer kapanıyor. Biz de Gümüşhanespor kapanmasın diye 1 aydır mücadele veriyoruz. Biz buraya puan ya da fark olmasın diye geldik. Kimse kimseyi kandırmasın. Samsunspor büyük bütçelere kurulmuş güçlü bir ekip. Samsunspor’un yeri burası da değil, daha yukarılardır. Biz bundan sonra yolumuza bakacağız. Samsunspor bizim rakibimiz değil. Bizim rakiplerimiz aşağılarda. Bundan sonraki süreçte düşmemek için mücadele vereceğiz” diye konuştu.

İHA