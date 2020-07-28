Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Beşiktaş'ın oyuncusu Fatih Aksoy, sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı. Sezonun bitmesinin ardından Fatih Aksoy, Sivas halkı ve Sivasspor taraftarı ile birlikte kulüp başkanı, yöneticiler ayrıca teknik ekip, takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti

Fatih Aksoy'un paylaşımı;

"Kiralık sözleşmemin sona ermesi nedeniyle 1.5 yıldır formasını onurla terlettiğim Sivasspor’dan ayrılıyorum. Hem saha içinde hem saha dışında iyi bir takım olup bir bütünlük oluşturarak Sivasspor’u ait olduğu yere getirebilme mücadelesinde katkım olduğu için son derece gururluyum"

"Beni kendilerinden görerek bağrına basan Sivas halkı ve Sivasspor taraftarı başta olmak üzere başkanımıza ve yönetim kurulumuza; futbolumun yanı sıra karakteristik gelişimime de katkısı olan tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim"