Fatih Aksoy, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğmuş olan bir Türk futbolcudur. Boyu 189 cm'dir ve stoper mevkiinde görev yapmaktadır. Futbolcu gerektiği durumlarda ön libero ya da sağ bek olarak da görev yapabilmektedir. Futbolcunun menajerlik görevini ise Cenk Melih Yazıcı yürütmektedir.

Fatih Aksoy kaç yaşında?

Fatih Aksoy 6 Kasım 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. Şu anda 23 yaşındadır. Fatih Aksoy futbol kariyerine 11 yaşındayken Marmara Üniversitesi Spor Kulübü'nde başlamıştır. Fatih Aksoy'un baskın ayak olarak sağ ayağını kullanır.

Fatih Aksoy hangi takımlarda oynadı?

Fatih Aksoy 11 yaşında başladığı futbol kariyerinde gerek altyapıda olsun gerekse de profesyonel olarak pek çok kulüpte oynamıştır. Fatih Aksoy'un altyapıda oynadığı kulüpleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1.04.2008 tarihinde Marmara Üniversitesi Spor Kulübü'nden filiz lisans almıştır.

19.12.2008 ve 22.10.2010 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Spor Kulübü'nde amatör vize ile oynamıştır.

07.10.2011 tarihinde Anadolu Hisarı takımına amatör transfer olmuştur.

27.09.2012 tarihinde Kazım Karabekir takımına amatör transfer olmuştur.

24.09.2013 tarihinde Beşiktaş 'a amatör transfer olmuştur.

22.08.2014 ve 10.08.2015 tarihleri arasında Beşiktaş'ta amatör vize ile oynamıştır.

Fatih Aksoy 22.12.2015 tarihinde Beşiktaş ile profesyonelliğe geçmiştir. Bundan sonra devam eden kariyerini profesyonel olarak sürdürmüştür. Fatih Aksoy'un profesyonel olarak görev yaptığı kulüpleri şu şekilde listeleyebiliriz:

02.07.2017 ve 15.01.2019 tarihleri arasında Beşiktaş (Bonservis bedeli 100 Bin Euro)

15.01.2019 ve 03.08.2020 tarihleri arasında 400 bin Euro kiralama bedeli ile Sivasspor'da oynamıştır.

13.01.2020 tarihinde 1,20 milyon Euro bonservis bedeli ile Alanyaspor'a transfer olmuştur.

Fatih Aksoy 2021'de hangi takımda oynuyor?

Fatih Aksoy 13.01.2020 tarihinden bu yana Alanyaspor forması giymektedir. Futbolcu Alanyaspor'da stoper mevkiinde görev yapmaktadır ve 5 numaralı formayı giymektedir. Fatih Aksoy 7 Aralık 2020 itibariyle Alanyaspor formasıyla 7 Süper Lig ve 1 Avrupa Ligi Elemeleri maçı olmak üzere toplam 8 maça çıkmış ve bu maçlarda da gol atamamış ve asist yapamamıştır. Bu maçlarda Fatih Aksoy'un görmüş olduğu 1 sarı kart bulunmaktadır. Aynı zamanda Fatih Aksoy'un Alanyaspor ile 31 Mayıs 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

Fatih Aksoy'un maaşı ne kadar?

Fatih Aksoy yıllık olarak yaklaşık 250 bin Euro maaş almaktadır. Futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1,50 milyon Euro bandındadır. Futbolcunun piyasa değeri yıllar içinde bir kez düşüş göstermiş, bunun dışında değer grafiği düzenli olarak artmıştır. Fatih Aksoy'un yıllara göre piyasa değeri ise şu şekildedir:

30 Haziran 2017 - Beşiktaş - 100 bin Euro

12 Şubat 2018 - Beşiktaş - 250 bin Euro

4 Haziran 2019 - Sivasspor 500 bin Euro

4 Ağustos 2020 - Beşiktaş - 1,20 milyon Euro

12 Ekim 2020 - Alanyaspor - 1,50 milyon Euro

Fatih Aksoy'un Kariyerindeki Başarılar

2013 yılında Beşiktaş altyapısına transfer olmuştur.

Beşiktaş'un U17, U19 ve U21 takımlarında forma giymiştir.

Beşiktaş'ın U19 takımıyla 2014-2015 sezonu Türkiye şampiyonluğu yaşamıştır. Aynı sezon Beşiktaş U19 takımı ile UEFA Gençlik Ligi'nde oynamış ve burada oynadığı maçlarda bir gol atma başarısı göstermiştir. Aynı zamanda bu gol, Beşiktaş'ın turnuvada kaydettiği ilk goldür.

Şenol Güneş tarafından keşfedilen futbolcu, 2015 yılında Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzalamıştır.

Beşiktaş forması ile ilk kez 29 Kasım 2016 tarihinde oynanan Darıca Gençlerbirliği Türkiye Kupası maçında sahaya çıkmıştır.

25 Kasım 2017 tarihinde ilk kez bir Süper Lig maçında oynamıştır. Yeni Malatyaspor ile oynanan bu maçta 72. dakikada Necip Uysal sakatlanmış ve bu oyuncunun yerine oyuna Fatih Aksoy dahil olmuştur.