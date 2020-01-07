Sivasspor Süper Lig'de sezonun ilk yarısını dört puan farkla lider tamamladı. Yiğidolar’da Rıza Çalımbay sürpriz bir şekilde stoper olan Fatih Aksoy'u ön liberoda oynatmaya başladı. Kusursuz oyunuyla takıma büyük katkı yapan ve performansıyla A Milli Takım'a göz kırpan 22 yaşındaki oyuncu ilk röportajını FANATİK'e verdi...

Yeni bölgesinde oynadığı futbolla sezonun ilk yarısına damga vuran Sivasporlu Fatih Aksoy arkadışımız Yakup Çınar’a çok samimi açıklamalarda bulundu.

"Kampa 4 kişiyle başlamıştık"

Sezon başında Bolu kampına alt yapıdaki oyuncuları saymazsak 4 kişi ile başlamıştık. Askere giden takım arkadaşlarımız vardı. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt ve ben vardım. Emre abi dışındaki oyuncular çok fazla forma şansı bulamamıştı. Aslında sezon başı bizim için kötü başlamıştı ama yapılan doğru transferler, takımın uyumu ve Rıza hocanın dokunuşu pozitif etki yarattı. Sezon başında adeta bir aile ortamı oluştu. Sonrası sezona Beşiktaş maçıyla hızlı başladık. Sonra istediğimiz sonuçlar gelmese de Galatasaray mağlubiyetinden sonra yedi maçlık galibiyet serisi yakaladık. Bu da bizim hem motivasyonumuzu hem de güvenimizi artırdı.

''Şifremiz: Çok koşma ve çok mücadele''

Şuanda takımda her şey yolunda. 4 puan farkla devre arasına lider girdik. Takımdaki herkes ne yapması gerektiğini ve takım arkadaşlarına nasıl yardım etmesi gerektiğini gayet iyi biliyor. Bence en önemlisi de bu zaten. Biri düştüğü zaman herkes yardım etmeye çalışıyor. Bazen eksiklerimiz, oynamayan oyuncularımız ve sakatlarımız oluyor ama kim oynarsa oynasın hocanın ondan ne istediğini biliyor. Takım arkadaşının ondan ne istediğini biliyor. Ne zaman ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bence bizim takım olarak şifremiz bu. Herkes çok koşup çok mücadele etmesi gerektiğini biliyor. Bu bizim için çok büyük avantaj.

"Yeni mevkimde çok mutluyum"

İlk sezon iyi maçlar çıkarmamama rağmen istediğim kadar forma şansı bulamamıştım. Ama ben alışma süreci olarak baktım. Bu sezon Rıza hoca takımın başına gelmesi benim adıma çok olumdu oldu. Mevkim değişti ön liberoda oynamaya başladım. Şuan çok mutluyum yeni mevkimle. Her şey iyi geçiyor. Dokuz maçın sekizini kazandık. Ben de yedisinde o bölgede oynadım. Bu da benim hem özgüvenimi artırdı. Hem de takımın içine daha çok girmemi sağladı. Hocam bana nerede görev verirse elimden gelen katkıyı vermeye devam edeceğim.

"Rıza hoca bana özgüven aşıladı"

İlk olarak hocam Galatasaray maçından önce idmanlarda denemişti. Ama o maçta oynatmadı. Maçtan sonra benimle konuştu. "Seni o bölgeye biraz daha ısındırdıktan sonra oynatmak istiyorum. Galatasaray maçında kötü oynasan, sezonun tamamında kaybedebilirdik" dedi. 2 hafta sonra takımda o bölgede oynayan arkadaşlarımdan ne yapabileceğim konusunda yardım aldım. Denizlispor maçından önce kupada maça çıkmıştım ve o maç iyi geçmişti. Denizli maçı sabahı Rıza hoca beni yanına çağırdı. Eline kalem-kağıt alıp ne yapmam gerektiğini tek tek anlattı. "Saha içinde bu pozisyonda böyle durmanı istiyorum, fiziğinde çok iyi bence tam bir 6 numara olabilirsin" dedi. Beşiktaş'ta yıllarca o bölgede oynayan Rıca hoca o özgüveni verince ben de ekstra bir motivasyon kaynağı oldu. Mert Hakan ve Hakan abinin de saha içinde büyük katkısı oldu. Denizlispor maçında ilk olarak 6 numara çıktım ve ilk deplasman galibiyetini aldık. Ben oynadığım için de benim için ayrı bir motivasyon oldu.

"Takım arkadaşlarım bana Busquets diyor"

Barcelona maçlarını ve sistemini yakından takip ediyorum. Gerard Pique örnek aldığım isimlerden biri. Ama ön liberoda oynamaya başladıktan sonra arkadaşlarım Busquets demeye başladı. Kendisi o bölgenin dünyadaki en iyi futbolcularından bir tanesi. Arkadaşlarım bazen örümcek adam da diyor. Hoşuma gidiyor, gülüp geçiyorum. Bana nerede görev verilirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her iki mevkide de oynamak benim için avantaj. Futbola zaten orta saha olarak başlamıştım. Daha sonra fiziğimden dolayı stopere geçtim.

Fatih sezonun ilk yarısında 8 maçta forma giydi. Sivasspor bu maçların 7’sini kazandı. 1 maçta ise berabere kaldı.

"Üst üste galibiyet moral kazandırdı"

Süper Lig'de Alanya dışında üst üste çok maç kazanan takım yoktu. Puan farkları çok azdı. Denizlispor maçını kazanınca üçüncü sıraya yükseldik. Önümüzdeki Trabzonspor ve Alanyaspor'un zor maçları vardı. Konyaspor'u yenersek milli takım arasına lider gidebileceğimiz düşündük. Takım arkadaşlarımızla aramızda bu şansı değerlendirmemiz gerektiğini konuştuk. Maç başladığında ilk başta üzerimizde biraz stres oldu. Çünkü rahat pozisyonları değerlendiremedik. Daha önceki maçlarda kolay bulduğumuz golleri bu maçta atamadık. Ama sonuçta 2-0 kazanmayı bildik. Trabzon ve Alanya da puan kaybedince liderliğe yükseldik. Milli Takım arası bizim için iyi oldu. Hem motivasyonumuzu artırdı hem de kendi aramızda daha fazla toplantı yapma şansı bulduk. Hocamız daha sonra "bu konuma şans eseri gelmediğimizi göstermemiz gerekiyor" dedi. Biz de maç maç düşünmeye başladık. Böyle olunca arka arkaya maçlarımızı allahın da yardımıyla şükürler olsun kazandık. Bu bizi moral olarak daha yukarılara taşıdı. Şuana kadar da bir sıkıntı yaratmadı oyunumuzu dönüştürme anlamında. İnşallah böyle devam ederiz.

"Taraftar takıma inanıyor"

Denizlispor maçının ardından Mert Hakan Yandaş'ın taraftara yönelik bir açıklaması oldu. "Şehr-i Müdafa" diye bir kampanya başladı. O maçtan sonra da taraftar üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmaya başladı. Hem deplasmanda hem de Sivas'daki maçlarda bu desteği fazlasıyla hissetmeye başladık. Şehirde yürüdüğümüzde yanımıza gelerek bize teşekkür ediyorlar. "Yarım kalan hikayemiz" diye bir slogan ortaya çıktı. 2007-2008 yılında kaçan şampiyonluklardan sonra bu kez daha çok inanıyorlar.

"Şampiyonluk için ilk altı hafta önemli"

Ben çok şanslıyım. Beşiktaş'ta alt yapıdan yükseldiğimde iki sezon üst üste Şenol hoca ile şampiyonluk gördüm. Çok katkım olmadı ama takım içinde olmam bile bana büyük tecrübe kazandırdı. Şampiyonluk çok çok çok zor bir şey. Hocamız da sürekli söylüyor. İlk yarının üzerine çıkmamız gerekiyor diye. Bazen önde giden takım için her şey yolunda gitmeyebiliyor. Kaybederseniz alttaki takımlar size yaklaşacak ve bu stres yaratabilir. Ancak bunu deneyimli oyuncular ve deneyimli bir hoca ile çözebilirsiniz. Bizim takımda da deneyimli abilerimiz ve saha içinde problem çözecek oyuncularımız var. İkinci yarının ilk altı haftası bizim için çok önemli. Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep, Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarımız var. Eğer o maçlarda hala yukarıda kalırsak şampiyon için çok büşük şansımız olur.

"Rıza hoca, Şenol hocaya çok benziyor"

Kendimi çok şanslı hissediyorum. Kariyerime Şenol Güneş gibi tecrübeli bir hocayla başladım ve şimdi oynama sürecinde Rıza Çalımbay ile çalışıyorum. Benim gibi genç bir oyuncu için böyle deneyimli isimlerle çalışmak büyük şans. Şenol hocayla, Rıza hocayı çok birbirine benzetiyorum. İş disiplinleri aynı. Şenol hoca idman akşam beşte olduğunda dokuzda gelirdi. Rıza hoca da tamamen öyle. Kazanma istekleri ve adalet duyguları birbirine çok benziyor. Ayrıca oynanan oyunla yetinmiyor iki hoca da. Şenol hoca şampiyon olduğumuz iki sezonda da her maç sonrası hep üstüne koymamız gerektiğini vurgulardı. Aynı özellikler şimdi Rıca hocada da var. Rıza hoca bir sonraki maçımızın hep daha zor geçeceğine bizi ikna ediyor. Bazı insanlar konuşur ama karşısındakini ikna etmekte zorluk çeker. Rıza hoca öyle değil her maçı çok ciddiye almamız gerektiğini anlatıyor ve bizi buna inandırıyor. Takım olarak biz de daha çok konsantre oluyoruz. Rıza hoca ayrıca Sivasspor camiası için önemli bir insan. Güçlü bir figür. Bu da bizi biraz rahatlatıyor. Rıza hocanın olduğu yerde çok fazla sıkıntı olmaz.

"Fikstür dezavantajımız yok"

İkinci yarı şu takım şampiyonluğu alır götürür diyebileceğimiz bir takım yok. Oyun anlamında son 15 maçını kaybetmeyen bir Başakşehir var sadece. Ancak onların da taraftar sıkıntısı var. Bütünüyle ikinci yarıyı şu takım forse eder diyemiyoruz. Bu da bence bizim için büyük avantaj. İlk yarıda Beşiktaş, Trabzonsopr ve Fenerbahçe maçlarını kazandık. Deplasmanda Başakşehir'e yenilmedik sadece Galatasaray'a mağlup olduk. Büyük maçları da eşit sayıda içeride ve dışarıda oynayacağız. Fikstür olarak da sıkıntımız yok. Bizimle birlikte Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi bır tık önde görüyorum.

"Beşiktaş'a güçlü dönmek istiyorum"

Beşiktaş'la hala iki yıllık mukavelem var. Buraya gelirken de söylemiştim. "Sivas'da bu dönemi iyi geçirip Beşiktaş'a güçlü bir şekilde dönmek istiyorum" Beşiktaş'taki hedeflerimi gerçekleştirememiştim. Biraz erteleme oldu benim için. Şuan Sivasspor forması giyiyorum ve önümüzde 17 maç var. Takımımın başarısını düşünüyorum. Ben elimden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'a en güçlü şekilde dönmek istiyorum.

Beşiktaş alt yapısında yetişen Fatih Aksoy Şenol Güneş döneminde üst üste iki şampiyonluk kazanan takımın kadrosunda yer almıştı.

Beşiktaş'ı tek kelimeyle anlatır mısın?

Beşiktaş'ı tek kelimeyle anlatmak çok zor. Benim saha içinde ve dışında öğrendiğim bir çok şeyin nedeni Beşiktaş. İlk kez Beşiktaş sayesinde uçağa bindim. İlk defa yurt dışına çıktım ve pasaportum oldu. İlk kez paralar kazanmaya başladım Beşiktaş sayesinde. Orada tam anlamıyla oynayamadığım için bir ukte var. Ben ona tek kelimeyle hasret diyeyim.

"Hedefim Milli Takım forması giymek"

İlk hedefim her Türk futbolcusu gibi A Milli Takım forması giymek. Bunun şuan kolay olmadığını biliyorum. Şuan için çok zor ama ben çalışmaya devam edeceğim. Bir gelişim süreceim var ve bu devam ediyor. Süper Lig'de ilk sezonum. Milli takımın başında Şenol hoca gibi çok değerli bir isim var. İlk kez Beşiktaş'ta beni A Takıma yükselten isimdi. İlk kez Beşiktaş forması giymemi sağladı. Bu kararı Şenol hoca verecektir. Kendisiyle çalıştığım için çok iyi biliyorum. Genelde devam ettiği oyuncuları ödüllendirmeyi seven bir yapısı var. Beşiktaş'ta şampiyon olduğumuzda bir sonraki sezonda yeni transferler yerine bir önceki sezonun oyuncularını oynatmıştı. Oradaki adaleti gözeten bir insan. Benim tek hedefim bu hayalim için çalışmaya devam etmek!

"Şenol hoca gençlere güvendi"

A Milli Takım çok iyi bir jenerasyon yalakaladı. Genç oyuncular ile tecrübeli abilerimiz iyi bir form yakaladı ve Fransa'nın yer aldığı gruptan çıkmayı başardı. Ümit Milli Takım'dan Merih, Zeki ve Uğurcan gibi arkadaşlarımız var. Şenol hoca bu isimlerin arkasında durarak bence çok güçlü bir jenerasyon kazandırdı. Gruplardan çıkmamız halinde eleme maçlarında çok daha başarılı bir Milli Takım olacağını düşünüyorum. En azından bir çeyrek final ve yarı final görebiliriz.

"Kariyer planlamamı profesyonellere bıraktım"

Merih Demiral'ın çalıştığı ekiple beraber çalışıyorum. Tayfun Kıy ile yıllar önce tanıştık. O bana ileride çok iyi bir futbolcu olacağımı ve Avrupa'da oynayabileceğimi söyledi. Potansiyelimin farkına varmıştı. Cenk Melih Yazıcı ile bu sayede tanıştık. Yaklaşık 7 yıldır beraberiz. Çok profesyonel bir ekip. Ben kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Kariyerimle ilgili kararları da ekibim veriyor.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL