Elle müdahale ettiği top nedeniyle gördüğü sarı kartın yanı sıra agresif hareketleriyle dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcuyla konuşan Terim’in, “Daha yeni 4 maç cezadan çıktın. Kendini kaybetme. Bu takımın sana ihtiyacı var. Daha dikkatli olmalısın. Rakiple sakın uğraşma, hatalı karar verse bile hakeme sakın itiraz etme. Golle başladın, iyi başladın, sonunu da iyi getirmeni bekliyorum” dediği öğrenildi.

Gomis'in rekoruna yaklaşıyor

Bu arada penaltıdan fileleri havalandırarak, Süper Lig’deki gol sayısını 21’e yükselten Mbaye Diagne, Bafetimbi Gomis’in 29 gollü rekoruna bir adım daha yaklaşmış oldu. Yıldız futbolcu, kalan 13 haftada 9 gol daha bulması halinde, Süper Lig’de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını Gomis’in elinden almış olacak.