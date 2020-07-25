fastPay Wildcats’ten Zula Süper Lig’de rekor transfer

Zula Süper Lig 5.Sezon’u üçüncü sırada bitiren fastPay Wildcats, Zula Süper Lig’de faaliyet gösteren ekibinden üç oyuncuyu rekor bir fiyat ile Galatasaray Espor’a transfer etti.

fastPay Wildcats’in Zula Süper Lig 5.Sezon’da mücadele eden ekibinden Ege “Suprise” Apaydın, Ege “Shnazn” Tarhan ve Fatih “Koko” Yıldız, Zula espor arenası çerçevesinde rekor sayılabilecek bir rakam ile transfer edildi.

Bu büyük transferin rakamları henüz açıklanmasa da, Zula arenasında rekor bir ücrete ulaştığını söyleyebiliriz.

Zula rekabetçi elektronik spor arenasında mücadele Zula Kadınlar Ligi finalleri ile devam ediyor. Sadece kadınlardan oluşan takımların katıldığı turnuvanın finalleri 25-26 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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