Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde lig aşamasının tamamlanmasına bir hafta kaldı. Lig aşamasını ilk 6 sırada bitiren ekipler mevsim finallerinde boy göstermeye hak kazanacak. Tamamlanan 8. hafta maçlarının ardından ligde ilk 6 düğümü hâlâ çözülebilmiş değil.

fastPay Wildcats ve Galakticos Yarı Finalde!

VFŞL’de lig aşamasını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler doğrudan yarı finale yükseliyor. Rakipleriyle puan farkını açan fastPay Wildcats ve Galakticos, 8. hafta sonunda yarı final biletini kazanmayı başardı. Team Aurora ve Beşiktaş zaferleriyle haftayı kapatan Wildcats, galibiyet serisini 11 maça çıkardı. En yakın rakibi Galakticos’un 2 galibiyet önünde bulunan ekip, ikili averajda da rakibine üstünlük sağlaması sebebiyle lig aşamasını lider olarak tamamlamayı garantiledi.

Galakticos ise ilk defa yarı final heyecanı yaşayacak. Kendi tarihinin en başarılı mevsimini yaşayan ekip, 5 Ronin ve 1907 Fenerbahçe Espor zaferleriyle kapattığı haftanın ardından 12 galibiyete ulaştı ve lig aşamasını 2. sırada tamamlamayı garantiledi.

Dört Bilet Altı Aday

Geriye kalan 4 mevsim finalleri bileti için Beşiktaş, Papara SuperMassive, Dark Passage, 5 Ronin, Galatasaray Espor ve 1907 Fenerbahçe Espor kıyasıya rekabete devam ediyor.

Gelecek hafta oynanacak karşılaşmalar mevsim finalleri düğümünü çözecek. 9 hafta karşılaşmalarının ardından mevsim finallerine yükselen takımlar belli olacak. İki takım arasında puan eşitliği söz konusu olursa öncelikle ikili averaja bakılacak. İkili averajda eşitlik varsa veya birden fazla takım aynı puana sahipse tie-break karşılaşmaları oynanacak.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 9. hafta karşılaşmaları 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar lolesports.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.