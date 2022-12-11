2022 Dünya Kupası'nda bu gece adeta erken final havasında bir karşılaşma oynandı. EURO 2020'de final oynayan ve A Milli Takım seviyesinde tek şampiyonluğunu 1966'daki Dünya Kupası'nı kazanarak elde eden İngiltere, bu kupanın son sahibi Fransa ile yarı finale çıkmak için kapıştı. Fransa, Son 16'da Polonya'yı 3-1, Ada temsilcisi de Senegal'i 3-0 mağlup ederek adlarını son 8 takım arasına yazdırdı.

Yıldızların savaşında kazanan Didier Deschamps'ın öğrencileri oldu. 17. dakikada skor perdesini Aurelien Tchouameni açtı. Genç yetenek, attığı müthiş golle takımını öne geçirdi. İlk yarı Horozlar'In 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarıya iyi başlayan Gareth Southgate'li İngiltere, 54. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle eşitliği yakaladı.

78. dakikada sahneye çıkan Fransızlar'ın tecrübeli golcüsü Olivier Giroud, fişi çeken isim oldu. 84. dakikada İngilizler, en önemli hücum silahı Kane ile penaltı kaçırırken Al Bayt Stadı'nda oynanan ve Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun yönettiği dev maç Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İki ülkenin son 6 karşılaşmasında Fransızlar 3, İngilizler 1 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, bir mücadele de beraberlikle sonuçlanmıştı. Katar'da bir kez daha karşılaşan iki takımın mücadelesinde kazanan taraf olan Fransa, adını yarı finale yazdırdı ve Portekiz'i deviren Fas'ın rakibi oldu. 2018'de dördüncü olan İngilizler ise Katar 2022 Dünya Kupası defterini kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | 17' Declan Rice'tan sıyrılan Mbappe, pasını Dembele'ye aktardı. Kontrolü sağlayan yıldız kanat, topu Griezmann'a gönderdi. Dar bir açıda bulunan Griezmann, Tchouameni'yi gördü. Real Madrid forması giyen genç orta saha, uzak mesafeden attığı muhteşem şutla Pickford'ı avladı ve takımını öne geçirdi. 0-1

21' İngiltere'nin kaleyi cepheden gören yerden kazandığı serbest vuruşta topun başına Shaw geçti. Tecrübeli sol bekin vuruşunda top kaleci Lloris'te kaldı.

22' İngiltere gole çok yaklaştı. Kaptan Kane'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kalesinde devleşen Lloris, topu çelmeyi başardı.

25' Harry Kane, Upamecano ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahasına girerken yerde kaldı. Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, 'devam' derken İngiltere cephesi penaltı itirazlarında bulundu. VAR'da incelenen pozisyon sonrası oyun devam etti.

29' Declan Rice'tan aldığı pası ceza sahası dışında kontrol eden Harry Kane, sağ çaprazdan sert bir şut çıkardı. Lloris, son anda topu kornere çeldi. Sağ kanattan kullanılan kornerde penaltı noktasında oluşan karambol sonrası araya Rabiot girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

39' Hernandez'in sol kanattan çevirdiği topa ceza sahasında gelişine sol ayağıyla vuran Mbappe, çerçeveyi bulamadı.

İlk 45 dakika Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

52' Saka'nın ceza sahasında Tchouameni'nin müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 54' Beyaz noktaya gelen Harry Kane, topu ve kaleci Hugo Lloris'i ayrı köşeye göndererek skora dengeyi getirdi. 53. golünü atan Harry Kane, Wayne Rooney'e ait olan 'İngiltere Milli Takımı ile en çok gol atan oyuncu' rekorunu egale etti. 1-1

55' Kounde'nin Giroud'ya uzun pasında top arkaya yöneldi. Yerden seken topa düzgün bir vuruş yapan Rabiot, Pickford'ı geçemedi.

56' Kendi yarı sahasından aldığı topa müthiş bir koşu yapan Mbappe, İngiltere ceza sahasına sol çaprazdan ortasını yaptı. Giroud'ya geçen topa arka direkte hareketlenen Dembele, kendisine şut açısı aradı, boş durumdaki Griezmann'ı gördü. Tecrübeli oyuncunun ortasında İngiltere savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

60' Kontrol ettiği topla bir anda hızlanan ve ceza alanına sokulan Saka'nın şutunda Lloris, iki hamlede kontrolü sağladı.

70' Henderson'ın sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta yaptığı ortaya ceza sahasında çok iyi yükselen Maguire'ın kafa vuruşunda top direkten auta çıktı.

GOL | 78' Theo Hernandez'in sol kanattan yaptığı ortaya kaleye yakın mesafeden kafa vuruşu yapan Giroud, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

82' İngiltere'de Mason Mount, Theo Hernandez'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. İngiltereli futbolcular ve teknik heyet, Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'ya penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Sampaio, ikinci kez beyaz noktayı gösterdi.

84' Kazanılan ikinci penaltıda topun başına bir kez daha Harry Kane geçti. Yıldız golcünün şutunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.

90+9' İngiltere, Maguire'ın yerde kalmasıyla ceza sahasının hemen önünden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Rashford'ın şutunda top üst ağlarda kaldı.

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fransa, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.