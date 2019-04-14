A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr
32. Fas Bisiklet Turu'nda 9. gün, dün koşulan Beni Mellal - Marrakech etabıyla geride kaldı. 188.5km'lik yarışı, 3 saat 57 dakika 38 saniyelik derecesiyle Clément Orceau kazandı. Etabı; Ahmed Amine Galdoune ikinci, Nassim Saidi üçüncü sırada tamamlarken, Türk Milli Takımı sporcularından Batuhan Özgür ise 4. sırada bitiş çizgisine ulaştı.
Beni Mellal - Marrakech etabının ilk 10'u:
1 Orceau Clément 3:57:38
2 Galdoune Ahmed Amine ,,
3 Saidi Nassim Sovac ,,
4 Özgür Batuhan ,,
5 Piskunov Maxim ,,
6 Joseph Thomas Tarteletto - Isorex ,,
7 Gómez Josue ,,
8 Cant Jelle Tarteletto - Isorex ,,
9 Menant Theo ,,
10 Bjerkestrand Haugsvær Sindre ,,
*Yarış sonuçlarının tamamı ve genel klasman tablosunu görmek için tıklayın
Laurent Evrard şampiyon gibi...
Yarışın genel klasman lideri Laurent Evrard, son güne de 4 dakika 42 saniyelik farkla girdi. Belçikalı sporcu büyük bir sürpriz olmazsa 10. etabın ardından şampiyonluğunu ilan edecek.
Diğer lider mayolar:
Puan mayosu: Polychronis Tzortzakis
En iyi genç mayosu: El Mehdi Chokri
En iyi tırmanışçı mayosu: Abram Stockman
Takımlar klasmanı lideri: Memil - CCN Pro Cycling
10. etap: Settat - Casablanca (123 km)
32. Fas Turu'nun son gününde bisikletçiler, 123 km'lik Settat Casablanca etabında mücadele edecekler.