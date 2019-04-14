Fas Turu'nda bu kez podyumu Batuhan Özgür kaçırdı

32. Fas Turu'nun 9. etabını Clément Orceau kazanırken, Ahmed Amine Galdoune ikinci, Nassim Saidi üçüncü oldu. Milli sporcumuz Batuhan Özgür ise salise farkıyla yarışı 4. sırada tamamladı.

14 Nisan 2019, Pazar 14:34
- A +
Fas Turu'nda bu kez podyumu Batuhan Özgür kaçırdı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

32. Fas Bisiklet Turu'nda 9. gün, dün koşulan Beni Mellal - Marrakech etabıyla geride kaldı. 188.5km'lik yarışı, 3 saat 57 dakika 38 saniyelik derecesiyle Clément Orceau kazandı. Etabı; Ahmed Amine Galdoune ikinci, Nassim Saidi üçüncü sırada tamamlarken, Türk Milli Takımı sporcularından Batuhan Özgür ise 4. sırada bitiş çizgisine ulaştı.

Beni Mellal - Marrakech etabının ilk 10'u:

1   Orceau Clément                     3:57:38

2   Galdoune Ahmed Amine               ,,

3   Saidi Nassim   Sovac               ,,

4   Özgür Batuhan                     ,,

5   Piskunov Maxim                     ,,

6   Joseph Thomas   Tarteletto - Isorex      ,,

7   Gómez Josue                     ,,

8   Cant Jelle      Tarteletto - Isorex      ,,

9   Menant Theo                        ,,

10   Bjerkestrand   Haugsvær Sindre         ,,

*Yarış sonuçlarının tamamı ve genel klasman tablosunu görmek için tıklayın

Laurent Evrard şampiyon gibi...

Yarışın genel klasman lideri Laurent Evrard, son güne de 4 dakika 42 saniyelik farkla girdi. Belçikalı sporcu büyük bir sürpriz olmazsa 10. etabın ardından şampiyonluğunu ilan edecek.

Diğer lider mayolar:

Puan mayosu: Polychronis Tzortzakis

En iyi genç mayosu: El Mehdi Chokri

En iyi tırmanışçı mayosu: Abram Stockman

Takımlar klasmanı lideri: Memil - CCN Pro Cycling

10. etap: Settat - Casablanca (123 km)

32. Fas Turu'nun son gününde bisikletçiler, 123 km'lik Settat Casablanca etabında mücadele edecekler.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.