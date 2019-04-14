A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

32. Fas Bisiklet Turu'nda 9. gün, dün koşulan Beni Mellal - Marrakech etabıyla geride kaldı. 188.5km'lik yarışı, 3 saat 57 dakika 38 saniyelik derecesiyle Clément Orceau kazandı. Etabı; Ahmed Amine Galdoune ikinci, Nassim Saidi üçüncü sırada tamamlarken, Türk Milli Takımı sporcularından Batuhan Özgür ise 4. sırada bitiş çizgisine ulaştı.

Beni Mellal - Marrakech etabının ilk 10'u:

1 Orceau Clément 3:57:38

2 Galdoune Ahmed Amine ,,

3 Saidi Nassim Sovac ,,

4 Özgür Batuhan ,,

5 Piskunov Maxim ,,

6 Joseph Thomas Tarteletto - Isorex ,,

7 Gómez Josue ,,

8 Cant Jelle Tarteletto - Isorex ,,

9 Menant Theo ,,

10 Bjerkestrand Haugsvær Sindre ,,

*Yarış sonuçlarının tamamı ve genel klasman tablosunu görmek için tıklayın

Laurent Evrard şampiyon gibi...

Yarışın genel klasman lideri Laurent Evrard, son güne de 4 dakika 42 saniyelik farkla girdi. Belçikalı sporcu büyük bir sürpriz olmazsa 10. etabın ardından şampiyonluğunu ilan edecek.

Diğer lider mayolar:

Puan mayosu: Polychronis Tzortzakis

En iyi genç mayosu: El Mehdi Chokri

En iyi tırmanışçı mayosu: Abram Stockman

Takımlar klasmanı lideri: Memil - CCN Pro Cycling

10. etap: Settat - Casablanca (123 km)

32. Fas Turu'nun son gününde bisikletçiler, 123 km'lik Settat Casablanca etabında mücadele edecekler.